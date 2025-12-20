  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

گلبال ایران صاحب سهمیه جهانی شد

تیم ملی گلبال ایران به عنوان یکی از ۵ تیم قاره آسیا سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی جهان را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جهانی گلبال در سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۶ تیم به میزبانی هانگژو چین برگزار می شود. قاره آسیا با ۵ تیم، آفریقا با ۳ تیم و قاره های اروپا و آمریکا هم با ۴ تیم در این رقابت ها نماینده دارند.

گلبال ایران به عنوان یکی از ۵ تیم قاره آسیا سهمیه حضور در این رقابت ها را کسب کرده است.

اسامی کشورهای شرکت کننده در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ که انتخابی پارالمپیک هم به حساب می آید، به این شرح است:

آسیا
۱- ایران
۲- تایلند
۳- چین
۴- ژاپن
۵- استرالیا

اروپا
۱- اوکراین
۲- ترکیه
۳- آلمان
۴- لیتوانی

آمریکا
۱- برزیل
۲- آرژانتین
۳- آمریکا
۴- کانادا

آفریقا
۱- الجزایر
۲- مصر
۳- کامرون

