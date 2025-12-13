صفری: دامداران قائمشهر ۱۸۶ تن شیر تولید کردند

معصومه صفری اوریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای دامداریهای قائمشهر اظهار کرد: بر اساس آمار واحد دام و طیور، دامداران این شهرستان با فعالیت مستمر خود نقش مهمی در تأمین شیرخام مورد نیاز بازار و صنایع لبنی ایفا میکنند.
وی افزود: تولید روزانه شیرخام علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع لبنی، موجب افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه شده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر با بیان اینکه ۱۳۱ واحد دامداری کوچک روستایی در زمینه پرورش گاو شیری در این شهرستان فعال هستند، گفت: ظرفیت دامی قائمشهر شامل گاو اصیل، گاو دورگ، گاو بومی، دام سبک از جمله گوسفند، بز و بره است.
صفری اوریمی در پایان با اشاره به وجود سه سکوی جمعآوری شیرخام در شهرستان خاطرنشان کرد: این سکوها نقش مؤثری در ساماندهی تولید و تحویل شیرخام دارند و با تداوم حمایتها در این بخش، میتوان شاهد رشد و توسعه بیش از پیش صنعت دامپروری در قائمشهر بود.
نظر شما