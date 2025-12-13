علیزاده: ۸۱۸ معتاد متجاهر در غرب تهران جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح «آرامش در شهر» در شهرستان‌های تابعه این منطقه خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۸۱۸ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

علیزاده با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: طرح آرامش در شهر با محوریت جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر، با فعالیت شبانه‌روزی کلیه رده‌های انتظامی در نقاط مختلف شهرستان‌های غرب استان تهران، از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه و به مدت سه روز به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با اقدامات اطلاعاتی پیشین پلیس، ۱۴۰ منزل، ۱۱ پاتوق و ۷ مکان مشکوک به نگهداری و توزیع مواد مخدر، با هماهنگی مرجع قضائی مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در نتیجه این عملیات، ۲۸ قاچاقچی و ۲۳۴ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند و مقدار ۸۶۶ کیلو و ۱۵۴ گرم انواع مواد مخدر کشف شد. همچنین ۱۱ واحد صنفی و مکان مرتبط با توزیع مواد مخدر پلمب شد.

علیزاده با بیان اینکه در جریان این طرح ۸۱۸ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مراکز مجاز ترک اعتیاد تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: مشارکت و همکاری شهروندان نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه توزیع مواد مخدر یا تردد معتادان متجاهر، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.