به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی بخشی،ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۱۸۷ معتاد متجاهر و ۳۵ خردهفروش مواد مخدر طی ۷۲ ساعت گذشته در اجرای طرحهای برخورد با این پدیده شوم خبر داد.
فرمانده انتظامی ورامین، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح برخورد و جمعآوری معتادان متجاهر و همچنین طرح آرامش، مأموران انتظامی طی ۷۲ ساعت گذشته موفق شدند ۱۸۷ نفر معتاد متجاهر و ۳۵ خردهفروش مواد مخدر را به همراه مقادیری مواد مخدر از سطح شهرستان جمعآوری کنند.
وی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، با حکم مقام قضائی جهت ترک اعتیاد به کمپهای ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
علیبخشی با اشاره به تداوم طرح جمعآوری معتادان متجاهر در شهرستان ورامین تأکید کرد: سلامت و امنیت شهروندان همواره جزو اولویتهای پلیس بوده و جمعآوری این معتادان کمک شایانی به حفظ امنیت و سلامت همشهریان عزیز خواهد کرد.
