۵۴ کیلو انواع مواد مخدر در نجف آباد کشف شد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات مردمی و پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد و ارتقا احساس امنیت شهروندان، طرح ضربتی مقابله با سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان متجاهر در قالب طرح ارامش طی ۵ روز به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در راستای این طرح مأموران انتظامی موفق شدند ۶۷ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیات‌هایی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد تصریح کرد: در این طرح علاوه بر توقیف ۹ دستگاه خودرو وموتور سیکلت و کشف بیش از ۵۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر، ۹۴ معتاد متجاهر نیز جمع آوری که برای درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح گفت: اجرای چنین طرح‌هایی در سال جاری ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک به ویژه در زمینه توزیع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.