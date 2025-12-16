علیزاده: بیش از ۳ تن موادمخدر در غرب تهران امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از امحای ۳ تن و ۷۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در ملارد خبر داد.
علیزاده در ادامه اظهار کرد: پلیس غرب استان تهران با برنامهریزی جامع و اجرای مستمر طرحهای «آرامش در شهر» و جمعآوری معتادان متجاهر، طی عملیاتهای متعدد به کشفیات قابل توجهی در حوزه مقابله با موادمخدر دست یافته است.
وی افزود: در پنج ماه گذشته از اوایل مردادماه تاکنون، مجموعاً ۵ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شده که از این میزان، ۳ تن و ۷۵۰ کیلوگرم آن در روستای اخترآباد شهرستان ملارد امحا شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در این مدت تصریح کرد: طی پنج ماه گذشته، ۴۵ باند توزیع موادمخدر منهدم و ۳۴۷ مرحله طرح برخورد با قاچاقچیان، توزیعکنندگان موادمخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در شهرستانهای غرب استان تهران اجرا شده است.
علیزاده ادامه داد: در جریان این عملیاتها، ۲۰۰ قاچاقچی و ۸ هزار و ۷۰۰ خردهفروش موادمخدر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند و همچنین ۸ هزار و ۱۰۰ معتاد متجاهر جمعآوری و به کمپهای ترک اعتیاد معرفی شدند.
وی در پایان از توقیف ۳۸۰ دستگاه وسیله نقلیه متعلق به قاچاقچیان موادمخدر خبر داد و تأکید کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت، مبارزه با سوداگران مرگ را در دستور کار خود دارد.
نظر شما