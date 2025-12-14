  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

معرفی داوران بخش مجموعه عکس مستند «سینماحقیقت»

مهرداد زاهدیان، ساعد نیک ذات و سیف الله صمدیان سه داور بخش مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، مهرداد زاهدیان مستندساز، عکاس و مدرس سینما، به عنوان داور در جشنواره‌های مختلف، سیف الله صمدیان مستندساز، تصویربردار، عکاس، مدیر مسئول و سردبیر مجله تصویر و ساعد نیک ذات عکاس، فیلمبردار و مدرس اعضای هیئت داوران بخش مجموعه عکس مستند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.

مهدی سروری مدیر اجرایی بخش مجموعه عکس مستند (از قاب تا روایت مستند) است.

خانه هنرمندان، خانه عکس این بخش از جشنواره «سینماحقیقت» است.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» سه شنبه ۲۵ آذر به کار خود پایان می‌دهد.

