اعلام داوران بخش «ایران» جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیئت داوران بخش ایران در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

محمد داوودی مدیر فیلمبرداری، علیرضا دهقان کارگردان و وحید موسائیان، کارگردان و تهیه‌کننده هیئت داوران بخش ایران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.

علاقه‌مندان برای اطلاع از لیست داوران بخش‌های مختلف می‌توانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» را از وبسایت دانلود کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.