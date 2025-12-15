  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

اعلام داوران بخش «ایران» جشنواره «سینماحقیقت»

اعلام داوران بخش «ایران» جشنواره «سینماحقیقت»

سه سینماگر داور بخش ایران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیئت داوران بخش ایران در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

محمد داوودی مدیر فیلمبرداری، علیرضا دهقان کارگردان و وحید موسائیان، کارگردان و تهیه‌کننده هیئت داوران بخش ایران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.

علاقه‌مندان برای اطلاع از لیست داوران بخش‌های مختلف می‌توانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» را از وبسایت دانلود کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

کد خبر 6690221
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها