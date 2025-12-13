  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

راهیابی فیلم مستند «عاتقه» به جشنواره حقوق بشر اردن

راهیابی فیلم مستند «عاتقه» به جشنواره حقوق بشر اردن

مستند «عاتقه» به کارگردانی مسعود دهنوی به شانزدهمین جشنواره حقوق بشر اردن راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «عاتقه» اثر مسعود دهنوی، محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح در ادامه‌ اکران‌های ملی و بین‌المللی به شانزدهمین دوره جشنواره حقوق بشر Karama اردن راه پیدا کرد.

جشنواره ENTRETODOS رویدادی رقابتی برای فیلم‌های کوتاه است که به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی می‌پردازد.

مستند کوتاه «عاتقه» پیش از این در چهلمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، هجدهمین جشنواره فیلم مستند «سینماحقیقت» شانزدهمین جشنواره فیلم مهاجران اسلوونی و دوازدهمین جشنواره فیلم مستند و تجربی ARKIPEL جاکارتا حضور داشته است و جوایز بهترین فیلم مستند کوتاه بیست و ششمین جشنواره فیلم لوکانیا ایتالیا و بهترین فیلم بخش فراصد جشنواره ۱۰۰ را کسب کرده است.

«عاتقه» اثر مسعود دهنوی و تولید مشترک ایران-لبنان است. این مستند روایت زندگی زنی است که در یک شهر کوچک مرزی لبنان به نام عیت الشعب زندگی می‌کند. مردم شهر بخاطر بمباران‌های فسفری و توپخانه‌ای شهر را تخلیه کرده‌اند اما عاتقه که یک زن غیرنظامی است، خانه‌اش را ترک نکرده و در آن جا مانده تا به نیروهای مردمی روحیه بدهد و کمک کند.

کد خبر 6687708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها