اخوان: پرداخت تسهیلات خوداشتغالی باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان عصر شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان که با محوریت بررسی مسکن، اشتغال و ازدواج به عنوان چالش‌های اصلی جوانان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: این سه حوزه به صورت یک زنجیره مرتبط، آینده و سرنوشت جوانان را رقم می‌زنند.

معاون فرماندار شفت تصریح کرد: با ایجاد اشتغال پایدار بستر برای ازدواج و مسکن برای جوانان شهرستان آسان‌تر می‌شود.



تأکید بر هدفمندسازی و نظارت بر تسهیلات

اخوان با اشاره به محدودیت‌های فعلی شهرک صنعتی در جذب بیکاران، بر اولویت‌بندی پرداخت وام‌های خوداشتغالی تأکید کرد و گفت: تمرکز اصلی ما باید بر پرداخت وام‌های خوداشتغالی در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، دام‌پروری و گردشگری باشد.

وی افزود: این تسهیلات باید به گونه‌ای هدفمند پرداخت شوند که به طور قطع منجر به ایجاد شغل و درآمد پایدار برای افراد شوند.

معاون فرماندار شفت بر لزوم نظارت دقیق بر طرح‌های اشتغال‌زایی پرداخت شده تأکید کرد و افزود: باید اطمینان حاصل کنیم که این تسهیلات به انحراف نرفته و آموزش‌های لازم برای موفقیت اشتغال نیز ارائه گردد تا اشتغال به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد.

پیگیری جدی مسکن محرومین و ترویج استارتاپ‌ها

معاون فرماندار شفت به لزوم پیگیری جدی‌تر مسائل حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به مراجعات فراوان در حوزه فرزندآوری و ساخت مسکن محرومین، پیگیری‌ها باید به‌صورت مضاعف انجام شود تا بتوانیم به صورت جامع و هدفمند به جوانان کمک‌رسانی کنیم.

وی در ادامه، ظرفیت‌های نوین در حوزه ایجاد اشتغال را مورد توجه قرار داد و بر لزوم ترویج کسب‌وکارهای نوین (استارتاپ‌ها) در شهرستان تأکید نمود.

اخوان استارتاپ‌ها را یک ظرفیت ویژه دانست و گفت: استارتاپ ها می‌توانند درآمدزایی خوبی برای جوانان ایجاد کنند.

وی با اشاره به ظرفیت فضای مجازی گفت: جوانان از طریق بسترهای فضای مجازی و اینترنتی می‌توانند محصولات متنوع تولید شده در سطح شهرستان را در نقاط کشور به فروش رسانده و زمینه درآمدزایی را فراهم سازند.