به گزارش خبرنگار مهر، علی فیض بخش ظهر چهارشنبه در جلسه جوانی جمعیت و جشن وصال که با حضور رؤسای ادارات در فرمانداری برگزار شد ضمن تسلیت شهادت آیت الله رئیسی شهید جمهور و همراهان شهیدش اظهار کرد: پیشبرد اهداف جوانی جمعیت و افزایش تعداد فرزند آوری در سطح جامعه حائز اهمیت و نیازمند برنامه ریزی اصولی است.

معاون فرماندار شفت با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت بیان کرد: افزایش جمعیت در کنار جوانی جمعیت یکی از دغدغه‌های حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر وظایف قانونی ادارات دولتی از ظرفیت تشکل‌های مردمی و فرهنگی و دهیاری‌ها در حوزه جوانی جمعیت استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری افزود: بانک‌ها اولویت را به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص دهند.

فیض بخش گفت: اولویت و محوریت همه فعالیت‌ها در حوزه جوانی جمعیت باید اجرای مصوبات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد که بعد از تصویب در مجلس توسط دولت به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و کارگروه‌، عملکرد دستگاه‌ها را باید در این حوزه ارزیابی کند.

معاون فرماندار شفت تصریح کرد: با توجه به اینکه رشد جوانی جمعیت در سطح جامعه ما روند معکوس گرفته و سبب شده تا ایران ما جزو کشورهایی قرار بگیرد که طبق آمار مرکز بهداشت رو به سوی پیری است، لذا باید با تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به همراه ترویج زندگی سالم و تربیت دینی از آسیب‌های احتمالی و فرسودگی جامعه پیشگیری شود.

وی افزود: در بحث جوانی جمعیت، اما همه ما مسئولیت داریم و باید زمینه را برای رشد جمعیت و جامعه هدف مهیا کنیم.

گفتنی است، در این جلسه مسئولان ذیربط به بحث و تبادل نظر پرداختند و موضوعاتی از رصد وضعیت روز جوانی جمعیت و کنترل آن، ترویج ازدواج، تشکیل کارگروه آموزشی در این زمینه، اهدای تسهیلات لازم به جوانان، تشویق جمعیت به تحکیم بنیاد خانواده و فرزندآوری، ارائه راهکار مناسب در ترغیب جوانان به تشکیل خانواده با استفاده از ابزارهای فرهنگی و… مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت.