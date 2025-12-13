https://mehrnews.com/x39RB7 ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ کد خبر 6688162 استانها کردستان استانها کردستان ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳ بسته خبری ۲۲ آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج- بسته خبری خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان در بیست و دوم آذر ماه میپردازد. دریافت 22 MB کد خبر 6688162 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۱ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری کردستان بسته خبری کردستان
نظر شما