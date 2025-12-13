https://mehrnews.com/x39Rz6 ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد خبر 6688112 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ بسته خبری شبانه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 10 MB کد خبر 6688112 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۲ آذرماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
نظر شما