به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه شنبه در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: شورای نگهبان نقش نظارتی و رصد خروجی مصوبات مجلس را دارد و اظهار نظر می‌کند که قوانین مغایر با شرع هستند یا نه، اما مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قوانین را مستقیماً از شرع استخراج و برای تدوین به مجلس ارائه می‌کند.



وی گفت: قانونگذاری در نظام دینی نباید صرفاً مخالف شرع نباشد، بلکه باید کاملاً برگرفته از شرع و قابل اجرا در جامعه باشد.



وی ادامه داد: اگر فرآیند قانونگذاری از همان ابتدا با تأمین خوراک شرعی توسط مرکز تحقیقات انجام شود، بار نظارتی شورای نگهبان سبک‌تر خواهد شد و نمایندگان نیز اطمینان دارند که طرح‌ها و لوایح با رعایت کامل اصول شرعی تدوین شده است.



ذوالنوری تصریح کرد: انقلاب اسلامی برخلاف نظام‌های سکولار، مبتنی بر دین و حاکمیت دینی است و تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید با ماهیت نظام هماهنگ باشد.



وی افزود: اولین گام اصلاح و تضمین تطبیق فعالیت‌های کشور با شرع، قانونگذاری منطبق با آموزه‌های دینی است و این رسالت بر عهده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار دارد.



نماینده مردم قم همچنین به عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشاره کرد و گفت: در دوره مدیریت حجت الاسلام نهاوندی، حجم فعالیت‌ها و تأثیرگذاری مرکز در کمیسیون‌های تخصصی و فرآیند قانونگذاری چشمگیر بوده و پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی، نقش مؤثری در تقویت قوه مقننه ایفا کرده است.



وی در پایان افزود: هر طرح و لایحه‌ای که وارد مجلس می‌شود باید با چینش و استناد کامل به شریعت تدوین شود و نمایندگان باید مطمئن باشند که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، قوانین را از منظر فقهی و شرعی مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد تا حاکمیت دینی در تمام قوانین کشور جاری باشد.