تخریب ۲ بنای غیرمجاز در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح یکشنبه در بازدید اراضی کشاورزی سمنان با تاکید بر اینکه برای حفظ اراضی کشاورزی در این شهرستان تلاش می‌شود، ابراز داشت: رویکرد این نگاه وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی و حفظ زیست بوم منطقه است.

وی از ساخت دو بنای غیر مجاز در منطقه فدک و جاده سیلو بخش مرکزی سمنان خبر داد و افزود: با حکم قضائی این دو بنا تخریب شدند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان گفت: رویکرد این اقدام حفظ خاک و زمین به عنوان سرمایه ارزشمند برای ادامه حیات نسل بشر است.

کاظمی از آزادسازی دو هزار مترمربع اراضی کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: این اراضی به چرخه تولید و اقتصاد منطقه بازگشتند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم برای پیشگیری از هرگونه ضرر و زیان حتماً قبل از ساخت و ساز استعلام‌های لازم را دریافت و موارد مشکوک را به ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند.