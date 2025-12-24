به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۳۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه حمیدآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین قلع‌وقمع شد.

وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی انجام شد و شامل تخریب ساختمان‌ها، محوطه‌سازی‌ها، دیوارکشی و فنس‌کشی‌های غیرقانونی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تصریح کرد: در نتیجه اجرای این عملیات، بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

خیرخواه خاطرنشان کرد: عملیات قلع‌وقمع با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان قزوین و عوامل شهرداری انجام شد تا اجرای قانون به صورت کامل و مؤثر محقق شود.

وی در پایان بر تداوم برخورد قاطع با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی تأکید کرد.