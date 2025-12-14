بررسی ۳۸ طرح اقتصادی جهاد کشاورزی استان سمنان برای اخذ تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تبیانیان صبح یکشنبه در جلسه کارشناسی تسهیلات تلفیقی جز ۲ بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزبانی جهاد کشاورزی استان سمنان، اظهار داشت: هدف این نشست پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی بخش کشاورزی است.

وی از بررسی ۳۸ طرح اقتصادی جهاد کشاورزی استان سمنان طی این نشست خبر داد و افزود: این طرح‌ها پس از تأیید برای پیگیری لازم به دبیرخانه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ارسال می‌شود.

رئیس امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همکاری بین بخشی را ضامن ارتقای رونق تولید در استان دانست و ادامه داد: این هم افزایی شامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی می‌شود.

تبیانیان تصریح کرد: این تسهیلات با رویکرد توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در چارچوب مقررات بودجه‌ای سال جاری طراحی شده و می کوشد تا چرخه امنیت غذایی برقرار شود.

وی افزود: انتظار می‌رود با تخصیص به‌موقع منابع، گام مؤثری در رونق تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کشاورزی استان سمنان برداشته شود.