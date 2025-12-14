به گزارش خبرنگار مهر، رضا رستمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از پوستر دومین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و کشاورزی مازندران اظهار کرد: این نمایشگاه از ۷ تا ۱۰ بهمن‌ماه امسال در محل نمایشگاه بین‌المللی مازندران در قائمشهر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرآوری و صادراتی بخش کشاورزی استان است، افزود: فعالان حوزه‌های زراعی، دام و طیور، شیلات و باغبانی به همراه شرکت‌های فعال در زمینه ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در این رویداد حضور خواهند داشت.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از سراسر کشور گفت: درخواست‌های متعددی برای حضور در نمایشگاه دریافت شده است، اما به دلیل محدودیت فضای سالن‌ها، در مرحله نخست اولویت با تولیدکنندگان، واحدهای صنایع غذایی و شرکت‌های ماشین‌سازی مرتبط با بخش کشاورزی خواهد بود.

رستمی با بیان اینکه برای این نمایشگاه ۴۷ غرفه پیش‌بینی شده است، افزود: در صورت افزایش تقاضا، امکان توسعه فضای نمایشگاهی و استفاده از سالن‌های جانبی نیز وجود دارد.

وی تمرکز بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره عنوان کرد و گفت: حضور شرکت‌های فعال در حوزه صادرات، از جمله یک سکوی تخصصی صادراتی، از نقاط قوت این نمایشگاه محسوب می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند از تسهیلات و تخفیف‌های ویژه برای عضویت و فعالیت در این پلتفرم بهره‌مند شوند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش نمایشگاه‌ها در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بازارهای هدف اظهار کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات، توسعه بازار فروش و افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی استان خواهد بود.

رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه زمینه‌ساز تقویت زنجیره ارزش کشاورزی، افزایش ارزش افزوده محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی استان مازندران شود.