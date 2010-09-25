15 شرکت فعال کشاورزی در اکسپوی تاشکند حضور داشتند

احمد صادقی در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی در ازبکستان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند افزود: با توجه به پتانسیل عظیم و قابل توجه بخش کشاورزی مازندران، سازمان جهاد کشاورزی استان تمام تلاش و همت خود را جهت افزایش بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی نموده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تامین نیاز داخل کشاورزان و زمینه سازی برای صادرات برخی از محصولات کشاورزی در کشورهای اروپایی به خصوص آسیای میانه و ازبکستان فراهم صورت گرفته است.

رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی مازندران همانند برخی دستگاه های اجرایی مرتبط و با همکاری اتحادیه صادرکنندگان مازندران در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی حضوری پررنگ در اکسپوی تاشکند داشته است تصریح کرد: در این نمایشگاه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مازندران با 15 غرفه در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان شرکت و توانسته توانمندی های خود را به معرض نمایش بگذارند.

صادقی یادآور شد: در حاشیه این نمایشگاه نیز بر اساس هماهنگی قبلی سفارت ایران در ازبکستان در ساختمان مرکز تجارت بین المللی تاشکند نشست های خوبی با طرف ازبکی انجام و در این نشست تولیدکنندگان و بازرگانان بخش کشاورزی به توافقاتی دست یافتند تا طرفین ضمن رعایت اصول نسبت به واردات و صادرات محصولات کشاورزی تلاش کنند.

وی متذکر شد: هیئت اعزامی مازندران نیز در ضیافت شام سفیر ایران حضور یافته و به ارائه برخی مشکلات سرراه صادرات محصولات کشاورزی مازندران و ایران پرداختند که سفیر محترم قول مساعد داده تا با توجه به وجه اشتراک فرهنگی و مذهبی و داشتن امنیت نسبی در کشور ازبکستان ضمن تشویق به امر صادرات نهایت سعی و تلاش در جهت حل مشکلات تولید کنندگان اقدام شود.

به گزارش مهر، مازندران به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی و اکولوژیکی یکی از موقعیت های مناسب در کشور است که با وجود آب و هوای معتدل، میزان بارندگی مناسب، وجود اراضی حاصلخیز، محصولات کشاورزی، جنگل، دریا، معادن غنی موجب شده این استان جایگاه برتری در بخش کشاورزی کشور داشته باشد.

مازندران با داشتن 2.3 درصد اراضی تحت کشت، 8.7 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده که حدود سه برابر میانگین کشوراست.

72 نوع محصول در مازندران کشت می شود و کل محصولات کشاورزی تولیدی امسال مازندران 7.5 میلیون تن برآورد شده است.

برنج با 239 هزار هکتار سطح زیرکشت 40 درصد تولید کشور و رتبه نخست تولید برنج سفید متعلق به مازندران است.

به گزارش مهر، نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان که از روز چهارشنبه در اکسپوی ازبکستان برگزار شده بود جمعه شب به کار خود پایان داد.