تقویت صنایع تبدیلی مرکبات/ مقرون به صرفه نبودن حمل و نقل پروازی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی در حالی از ساعت 13 عصر سه شنبه با حضور تعدادی از صادرکنندگان مرکبات، نمایندگان اتاق بازرگانی، خانه کشاورزی و مدیران دولتی آغاز شد که صادرکنندگان محصول استراتژیک استان، میزان صادرات انجام شده محصول مرکبات در سالجاری را مکفی ندانستند.



این عده معتقدند که تعیین نرخ ارز، ممنوعیت کالاهای گمرگی و تعرفه های صادراتی نامشخص یکی از دلایل پایین بودن شاخص صادرات مرکبات مازندران به کشورهای هدف است.

توسعه حمل و نقل هوایی

شمس علی هادی زاده معلم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه شرکت ماهان در استان آمادگی صادرات مرکبات مازندران با استفاده از حمل و نقل هوایی را دارد، اظهار داشت: برای تقویت محصولات صادراتی استان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان ملی و استانی هستیم.



وی با اعلام اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند در کشورهای حوزه سی آی اس مقصد خوب صادرات مرکبات مازندران باشند، افزود: مقرر شد به مسئولیت رئیس اتاق بازرگانی مازندران هیئتی برای شناسایی بازارهای مرکبات در کشورهای عربی به این حوزه اعزام شوند.



این مسئول کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه توسعه پروازهای ساری به کشورهای حوزه خلیج فارس باید مدنظر مدیران دولتی قرار گیرد، اظهار داشت: نگاه تجار و بازرگانان به مقوله تولید با کیفیت باید بیشتر شود.



هادی زاده معلم با اعلام اینکه صنایع تبدیلی مرکبات در استان بیمار است و باید برای ساماندهی آن فکری کرد، افزود: متاسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی منسجم و استاندارد در استان، بخش عمده ای از محصولات مرکبات کشاورزان در انبارها فاسد می شود.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان تولید محصولات مرکبات استان با صنایع تبدیلی موجود در مازندران همخوانی ندارد، اظهار داشت: دولت باید در راستای ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی جدیت داشته باشد.

پایین بودن صادرات مرکبات

یوسف نیا، رئیس اداره گمرک ساری با بیان اینکه امسال بالغ بر هزار و 432 تن مرکبات مازندران به کشورهای هدف صادر شده است، افزود: این میزان کمتر از یک دهم تولید مرکبات استان است.



وی با اشاره به اینکه ریسک تولیدکنندگان مرکبات در صادرات پایین است، اظهار داشت: برای تقویت صادرات محصولات مرکبات مازندران باید مشکلات حمل و نقلی صادرات رفع و مزیت های نسبی در تولید صادرات لحاظ شود.



علی اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کشاورز مازندران با اشاره به اینکه واردات بی رویه مرکبات سبب بروز مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان شده است، اظهار داشت: متاسفانه بر اساس آمارهای شنیده ها بالغ بر 90 هزار تن مرکبات تاکنون وارد کشور شده است.



وی تاکید کرد: برای جلوگیری از واردات مرکبات در استان در فصل برداشت مرکبات، چاره اندیشی باید صورت گیرد.



علی تقی پور، صادرکننده مرکبات مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه اکنون صادرکنندگان مرکبات با دغدغه هایی نظیر ریسک برگشت پول، مشکلات حمل بار در کشور هدف و سود بالای تسهیلات بانکها مواجه هستند، اظهار داشت: به دلیل بالا بودن هزینه تناژ هوایی برای صادرات محصول، امکان ترانزیت مرکبات مازندران به صورت هوایی وجود ندارد.

رقابت چینی ها در مرکبات ایران

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی محصولات چینی، امکان رقابت صادرکنندگان مرکبات چینی در کشور فراهم شده است، افزود: بهترین مقصد صادراتی مرکبات مازندران کشورهای ترکمنستان و ازبکستان است.



امید حاجیان برنجستانکی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه معیشت، درآمد و اقتصاد مردم مازندران منوط به کشاورزی و مرکبات است، اظهار داشت: رقم فعلی صادرات مرکبات استان برای مازندران قابل توجیه نیست.



وی با بیان اینکه با نرخ ارز فعلی، امکان رقابت صادرکنندگان مرکبات در بازارهای هدف با ریسک امکان پذیر است، افزود: مسائل ویزا، تعرفه گمرکی، حمل و نقل صادرکنندگان باید به صورت صادقانه از سوی مسئولان رفع شود.