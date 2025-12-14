افتتاح ۲ مرکز توانمندسازی کوثر در پهناورترین منطقه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران اظهار کرد: از ۲ مرکز توانمندسازی کوثر در منطقه ۴ به‌صورت برخط رونمایی شد که این مراکز به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حمایتی مدیریت شهری، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اشتغال‌زایی بانوان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار ایفا می‌کنند.

وی افزود: این ۲ مرکز که شامل مجتمع تولید نان و کافه‌کتاب واقع در بوستان صدف است، با هدف مهارت‌آموزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش مشارکت اجتماعی بانوان در بزرگ‌ترین منطقه پایتخت راه‌اندازی شده و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها خواهد بود.

شهردار منطقه ۴ با تأکید بر نگاه عدالت‌محور مدیریت شهری تصریح کرد: شهرداری تهران در این دوره، توانمندسازی بانوان را نه‌تنها به‌عنوان یک اقدام حمایتی، بلکه به‌مثابه سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی برای آینده شهر دنبال می‌کند و منطقه ۴ به دلیل گستردگی جمعیت و ظرفیت‌های اجتماعی، سهم قابل توجهی از این سیاست‌گذاری را به خود اختصاص داده است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح مراکز توانمندسازی کوثر در منطقه ۴، در کنار دیگر پروژه‌های اجتماعی و خدماتی، گامی مؤثر در مسیر ایجاد شهری پویا، عادلانه و امیدآفرین است و تلاش خواهیم کرد با توسعه چنین مراکزی، بستر مناسبی برای شکوفایی توانمندی‌های بانوان و تحکیم بنیان خانواده در سطح منطقه فراهم شود.

