به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مافی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «تستا» در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش پارک فناوری فاوا، این پارک را درگاه پاسخگویی به نیازمندیهای شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت: این وزارتخانه با هدف توسعه فناوریهای نوین ارتباطی و مخابراتی، پروژههای ملی بزرگی از جمله مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری، پروژه G5، امنیت سایبری، پشتیبانی از شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات را در دستور کار دارد.
وی «پنجره هوشمند دولت» و توسعه زیستبوم دیجیتال را از دیگر پروژههای در دست اجرای این پارک برشمرد و اظهار کرد: تمامی تحولات نوین حوزه فناوری اطلاعات با مسئولیت وزارت ارتباطات شکل میگیرد و این وزارتخانه فناوریهای مورد نیاز خود را با همکاری شرکتهای دانشبنیان توسعه میدهد.
مافی حضور پارک فناوری فاوا در نمایشگاه تستا را در راستای تقویت این همکاریها عنوان کرد و افزود: با حضور در این نمایشگاه تلاش داریم فناوریها و نیازمندیهای خود را به جامعه مخاطبان، شامل نخبگان و شرکتهای دانشبنیان، معرفی کنیم.
رئیس پارک فناوری فاوا، شناسایی ظرفیتهای زیستبوم نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و نخبگان را از دیگر اهداف حضور این پارک در نمایشگاه تستا دانست و یادآور شد: این شناسایی با هدف رفع نیازمندیهای کشور و حل مسائل و چالشهای موجود انجام میشود.
وی با اشاره به تعامل مستمر این پارک با شرکتهای دانشبنیان اضافه کرد: تمامی نیازمندیهای فناورانه در قالب فراخوان در سایت پارک فاوا منتشر میشود و شرکتهای متقاضی میتوانند با مراجعه به این سایت در فراخوانها شرکت کنند.
رئیس پارک فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک وزارتخانه دانشبنیان توصیف کرد و افزود: این حوزه در ایران و جهان بهعنوان پیشران توسعه فناوری شناخته میشود.
هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)، همانند سالهای گذشته، همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار» در هفته پژوهش، از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و با مشارکت دستگاههای بزرگ دولتی و بنگاههای پیشرو صنعتی در حوزههای مختلف از جمله نفت، انرژی، فولاد، معدن، آب و فاضلاب، فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران (سالن ۴۱) در حال برگزاری است.
