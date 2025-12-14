فرآیند بازبینی آثار تئاتر زاگرس کردستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازبینی آثار تئاتر زاگرس با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات نمایشی و انتخاب آثار برگزیده برای حضور در جشنوارهها و رویدادهای پیشرو انجام شد.
در سومین روز این فرآیند، ۱۶ اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر استان کردستان در برابر هیئت بازبین قرار گرفت. آثار ارائهشده طیفی متنوع از موضوعات اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و انسانی را در بر داشت و از منظر ساختار اجرایی، محتوا و رویکرد کارگردانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
ارزیابی کیفی آثار با نگاه تخصصی هیئت بازبین
هیئت بازبین در طول این سه روز، آثار را با رویکردهای متفاوت هنری و اجرایی بررسی کرد؛ رویکردی که بیانگر پویایی، تنوع دیدگاهها و ظرفیتهای قابل توجه تئاتر استان کردستان است.
آثار نمایشی بازبینیشده در سومین روز به شرح زیر است:
۱. بودن یا نبودن – کارگردان: هیوا شاهویسی
۲. کفش قهوهای – سودابه گلنما
۳. سه جلسه تراپی – اسرا گلمرادی
۴. نخهای امید – روژین صلواتی
۵. ماجراهای آرمان و سمعک پدربزرگ – رادفر
۶. سانتیمتر – سوران حسینی
۷. شکار روباه – صباح مجیدی
۸. جوجه طلا – هوشیار قوامی
۹. زمین برای دوست داشتن کوچک است – آرام دستیار
۱۰. هم روز هم شب – زانیار خیرآبادی
۱۱. طنین – رامین شیخالاسلامی وطنی
۱۲. آخه این زندگیه – مفیده زارعزاده
۱۳. ماهستیم تا بتوانیم – مهدی جلیلی
۱۴. چرخ و فلک – کمال نوجوان
۱۵. مادر باران – شهلا مرادی
۱۶. روبه بی دستوپا – موسی هدایتی
در مجموع، حضور پررنگ هنرمندان و تنوع آثار ارائهشده، نشاندهنده پویایی جریان تئاتر و ظرفیتهای هنری استان کردستان در عرصه تولیدات نمایشی است.
