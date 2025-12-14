  1. استانها
بیش از ۱۶ هزار درخواست مجوز کسب‌وکار طی سال جاری در قم ثبت شد

قم- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار درخواست مجوز کسب‌وکار در استان به ثبت رسیده است.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار تجمیعی منتشرشده در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار گفت: بر اساس اطلاعات رسمی این سامانه تا بیستم آذرماه سال جاری، از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون در مجموع ۱۲۱ هزار و ۶۰ مجوز کسب‌وکار در سطح استان قم صادر شده که این آمار، اعتماد عمومی و استفاده گسترده شهروندان از این بستر الکترونیکی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با تشریح وضعیت شهرستان‌های مختلف استان بیان کرد: بررسی آمارها حاکی از آن است که شهرستان قم با ثبت ۱۱۴ هزار و ۵۳۹ درخواست، بیشترین سهم را در میان مناطق استان دارد و پس از آن شهرستان جعفریه با ۴ هزار و ۹۰۸ درخواست و شهرستان کهک با یک‌هزار و ۶۱۳ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند که این روند، بیانگر تحرک مناسب اقتصادی در نقاط مختلف استان است.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان قم در ادامه به عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در سطح استان، اتحادیه‌های اصناف با صدور ۴۹ هزار و ۴۴۱ مجوز، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۵ هزار و ۷۰ مجوز و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ۱۴ هزار و ۱۱۹ مجوز، بیشترین میزان صدور مجوزهای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین به نوع مجوزهای پرتقاضا در استان اشاره کرد و افزود: کارت رانندگی بین‌شهری با ثبت ۱۳ هزار و ۵۱۸ درخواست، پروانه کسب داوطلبانه در بخش کشاورزی با ۵ هزار و ۵۲۰ درخواست و مجوز قالیبافی با ۵ هزار و ۵۰۵ درخواست، در صدر مجوزهای مورد تقاضای متقاضیان قرار داشته‌اند.

فراهانی ادامه داد: این آمارها نشان می‌دهد که علاوه بر مشاغل خدماتی و حوزه حمل‌ونقل، فعالیت‌های سنتی و بخش کشاورزی همچنان جایگاه قابل توجهی در سبد اشتغال و کسب‌وکار استان قم دارند و مورد توجه متقاضیان هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم در پایان با تأکید بر تداوم حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: این اداره کل با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در تلاش است با کاهش بروکراسی اداری، رفع موانع موجود و تسریع در روند صدور مجوزها، زمینه توسعه متوازن کسب‌وکارها را در تمامی شهرستان‌های استان قم فراهم کند.

