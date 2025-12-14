  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات

رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات خبر داد و گفت: افزایش قیمت‌ها پیش از اعلام رسمی نرخ‌ها، قانون‌شکنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تغییر وضعیت قیمت‌گذاری محصولات لبنی گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، محصولات لبنی از شمول قیمت‌گذاری خارج شده بودند، اما در سال ۱۴۰۴ و طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چهار قلم کالای پرمصرف لبنی دوباره مشمول قیمت‌گذاری شدند.

وی افزود: تا زمان اعلام نرخ‌های جدید از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، ملاک رسیدگی سازمان تعزیرات همان نرخ‌های قانونی اعلام‌شده است و پرونده‌ها نیز بر همین اساس بررسی می‌شود.

رایگانی با ارائه آماری از عملکرد سازمان تعزیرات تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، در مجموع ۳ هزار و ۷۸۰ پرونده تخلف در حوزه‌های مختلف لبنیات تشکیل شده که از این تعداد، ۳ هزار و ۵۵۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت بیش از ۱۹۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۲۱۸ هزار ریال جزای نقدی برای متخلفان صادر شده است.

وی ادامه داد: در بخش صنفی نیز ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده که منجر به صدور احکام به ارزش ۱۹۵ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال شده است. همچنین در حوزه بهداشت، ۳۲۳ پرونده تخلف در حوزه لبنیات تشکیل و ۳۱۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از افزایش قیمت‌ها پیش از اعلام رسمی نرخ‌ها تأکید کرد: اعلام صریح افزایش قیمت پیش از تصویب و ابلاغ نرخ قانونی، مصداق آشکار قانون‌شکنی است و طرح چنین موضوعی با این ادبیات در رسانه ملی قابل قبول نیست.

رایگانی خاطرنشان کرد: هدف سازمان تعزیرات، حمایت از تولیدکننده در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کننده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌ها قابل درک است، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید می‌شود و نباید مصرف‌کننده بیشترین آسیب را متحمل شود.

کد خبر 6689003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها