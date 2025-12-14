تشکیل پرونده برای ۵۶ نانوایی متخلف در کرمانشاه

علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای بازرسیهای مشترک نظارتی در سطح استان اظهار کرد: طی دو ماه اخیر، در جریان این بازرسیها برای ۵۶ واحد نانوایی به دلیل تخلفاتی از جمله استفاده از کارتهای بانکی تکراری و عرضه خارج از شبکه، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
وی افزود: در جریان رسیدگی به این تخلفات، مجموعاً ۱۹۵ قطعه کارت بانکی از نانواییهای متخلف کشف و ضبط شده که نشاندهنده سوءاستفاده برخی واحدها از سهمیه آرد یارانهای است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار نظارتها تصریح کرد: بازرسیها با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه نان و آرد، مطابق قانون برخورد میشود.
لطفی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، گزارشها و شکایتهای خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat135.ir ثبت کنند تا پس از بررسی، نتیجه به اطلاع آنان برسد.
