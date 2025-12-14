تشکیل پرونده برای ۵۶ نانوایی متخلف در کرمانشاه

  1. استانها
کرمانشاه - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از شناسایی و برخورد با ۵۶ واحد نانوایی متخلف در استان طی دو ماه گذشته خبر داد.

علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای بازرسی‌های مشترک نظارتی در سطح استان اظهار کرد: طی دو ماه اخیر، در جریان این بازرسی‌ها برای ۵۶ واحد نانوایی به دلیل تخلفاتی از جمله استفاده از کارت‌های بانکی تکراری و عرضه خارج از شبکه، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این تخلفات، مجموعاً ۱۹۵ قطعه کارت بانکی از نانوایی‌های متخلف کشف و ضبط شده که نشان‌دهنده سوءاستفاده برخی واحدها از سهمیه آرد یارانه‌ای است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار نظارت‌ها تصریح کرد: بازرسی‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه نان و آرد، مطابق قانون برخورد می‌شود.

لطفی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat135.ir ثبت کنند تا پس از بررسی، نتیجه به اطلاع آنان برسد.

