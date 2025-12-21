به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تصمیم اخیر دولت در خصوص ساماندهی بازار لبنیات، از تثبیت قیمت شیر خام و اعلام قیمت مصوب چهار قلم کالای لبنی حمایتی خبر داد و بر تشدید بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

سیدیاسر رایگانی اظهار داشت: با توجه به نوسانات قیمت شیر خام و تأثیر مستقیم آن بر قیمت محصولات لبنی، دولت در تصمیم اخیر خود نرخ شیر خام را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و به‌دنبال آن، قیمت چهار قلم کالای لبنی قرارگرفته در سبد حمایتی را نیز اعلام کرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد شود.

وی افزود: دستگاه‌های متولی تأمین نهاده‌های دامی مکلف هستند نهاده مورد نیاز دامداران را به‌صورت کامل و با نرخ‌های مصوب از طریق سامانه بازارگاه تأمین کنند تا از بروز اختلال در تولید و افزایش مجدد قیمت شیر خام جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ورود میدانی این سازمان به بازار لبنیات گفت: در پی مطالبات مردمی و با توجه به نقش قابل توجه استان اصفهان در تأمین لبنیات کشور، امروز بازرسی میدانی از یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید لبنیات این استان انجام شد که سهم مهمی در تأمین بازار دارد.

رایگانی ادامه داد: در جریان این بازرسی، مدیرعامل این واحد تولیدی به تعزیرات حکومتی اصفهان احضار شد و این واحد موظف به عرضه چهار قلم کالای لبنی حمایتی دقیقاً مطابق قیمت‌های مصوب شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها تصریح کرد: با توجه به تأکید وزیر دادگستری بر ضرورت تثبیت قیمت چهار قلم کالای لبنی تعیین‌شده، روند بازرسی‌ها، احضار مدیران واحدهای متخلف و برخوردهای تعزیری تا حصول نتیجه نهایی و تثبیت کامل قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت و با هرگونه گران‌فروشی یا عرضه بالاتر از نرخ‌های مصوب، برخوردی شدید و بدون اغماض صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با قدردانی از واحدهای تولیدی قانون‌مدار، از سایر تولیدکنندگان خواست با رعایت نرخ‌های مصوب و همراهی با سیاست‌های تنظیم بازار، در حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همکاری لازم را داشته باشند.