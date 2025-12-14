تساوی تراکتور و پیکان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۲۳ آذر و از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دیدار تیم‌های تراکتور و پیکان با شروعی پرهیجان همراه بود و دو تیم از همان دقایق ابتدایی فوتبال تهاجمی و جذابی را به نمایش گذاشتند. ۱۰ دقیقه نخست مسابقه با رفت‌وبرگشت‌های سریع دنبال شد و خیلی زود گل‌ها از راه رسید.

در دقیقه ۶، شاهین توکلی روی ارسال دقیق مهدی نجفی و با ضربه سر، موفق شد دروازه تراکتور را باز کند تا پیکانِ تحت هدایت سعید دقیقی خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد.

پس از این گل، تراکتور که با هدایت دراگان اسکوچیچ وارد زمین شده بود، فشار خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۱۰ به گل تساوی رسید. در این صحنه، امیرحسین حسین‌زاده با پاس مهدی هاشم‌نژاد در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان پیکان قرار گرفت و با ضربه‌ای دقیق، توپ را به تور دروازه چسباند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه بازی، تراکتور همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۲۷ دروژدک توانست گل دوم را برای سرخ‌پوشان تبریزی به ثمر برساند، اما داور پس از بررسی صحنه، این گل را به دلیل قرار گرفتن مهاجم تراکتور در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.