پرسپولیس به روش «اوسمار» آلومینیوم را هم برد/ صعود سرخپوشان به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۲۳ آذر و با قضاوت حسن اکرمی از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود سرخ‌ها خاتمه یافت. تیوی بیفوما زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی نژاد، محمد حسین کنعانی زادگان، سروش رفیعی، میلاد سرلک، محمد خدا بنده لو، اوستون ارونوف (۷۸- فرشاد احمدزاده)، تیوی بیفوما (کارت زرد) (۷۸- امین کاظمیان)، علی علیپور (۸۶- رضا شکاری) (کارت زرد)

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی (کارت زرد) (۷۸- ابوالفضل سوختانلو)، امیر محمد هوشمند (۶۴- مهدی مهدی پور)، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری (۷۸- محمدمهدی خدایاری‌فرد)، بهروز نوروزی فرد، یاسی جرجانی، علی وطن دوست (۶۴- رضا مرزبان)، عباس کهریزی، رحمان جعفری (۸۶- ساسان حسینی)

شروع بازی و گل برای پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس بازی را هجومی آغاز کردند و در اولین حمله جدی خود روی دروازه آلومینیوم، روی پاس بلند حسین ابرقویی و نفوذ بسیار خوب میلاد محمدی به زمین حریف این بازیکن به توپ رسید و با فرار به محوطه جریمه آلومینیوم با پاسی رو به عقب، تیوی بیفوما را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با پاس راست به توپ ضربه زد و موفق شد گل اول بازی را برای میزبان به ثمر برساند.

پس از به ثمر رساندن گل اول، پرسپولیسی‌ها به حملات خود ادامه دادند که در دقیقه ۸ تیوی بیفوما در برخورد با مدافع آلومینیوم در محوطه جریمه این تیم نقش بر زمین شد اما داور دستور به ادامه بازی داد و اعتقادی به اعلام خطای پنالتی نداشت.

بازیکنان آلومینیوم در اولین موقعیت خود در دقیقه ۲۰ توپ را تا نزدیکی محوطه جریمه پرسپولیس جلو آوردند که رحمان جعفری اقدام به شوت زنی کرد اما با تکل به موقع کنعانی زادگان توپ دفع شد.

موقعیت سوزی بیفوما

روی پِرِس بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۲۵، مدافع آلومینیوم دچار اشتباه شد و تیوی بیفوما به توپ رسید و در حالی که هیچ بازیکنی از حریف او را احاطه نکرده بود در موقعیت تک به تک با محمد خلیفه قرار گرفت اقدام به شوت زنی کرد که بازیکنان آلومینیوم توپ را دور کردند. بیفوما می‌توانست در این صحنه به علی علیپور یا اوستون ارونوف هم پاس دهد که از انجام این کار خودداری کرد.

هوشیاری نیازمند مانع باز شدن دروازه پرسپولیس شد

بازیکنان آلومینیوم در دقیقه ۳۳ در یک ضد حمله به دروازه پرسپولیس نزدیک شدند و در حالی که توپ در اختیار ابرقویی بود او با پاسی رو به عقب قصد داشت تا نیازمند را صاحب توپ کند اما پاس او از شدت کافی برخوردار نبود و در یک قدمی رسیدن توپ به مهاجم آلومینیوم، نیازمند با تکل خود توپ را دور کرد.

نیمه دوم

بازیکنان پرسپولیس همانند نیمه اول، در نیمه دوم هم با روند هجومی بازی را آغاز کردند و در اولین موقعیت جدی خود روی دروازه آلومینیوم در دقیقه ۴۸، محمد خدابنده لو با شوتی از بیرون محوطه جریمه دروازه خلیفه را هدف قرار داد که این دروازه بان موفق به مهار توپ شد.

یک دقیقه پس از این حمله روی یک کار تیمی اوستون ارونوف که به محوطه جریمه آلومینیوم نفوذ کرده بود با برخود به مدافع این تیم نقش بر زمین شد و اعتقاد به اعلام ضربه پنالتی داشت که داور دستور به ادامه بازی داد.

دو موقعیت خطرناک برای آلومینیوم

بازیکنان آلومینیوم برای به ثمر رساندن گل تساوی به پرسپولیس به ترتیب در دقایق ۵۱ و ۵۶ دو موقعیت خطرناک روی دروازه سرخ‌ها ایجاد کردند اما هیچکدام از آنها راهی به سمت دروازه پرسپولیس نبرد. در دومین حمله خطرناک شاگردان حسینی، در حالی که پیام نیازمند از محوطه قانونی خود بیرون آمده بود کهریزی نتوانست از موقعیت به دست آمده استفاده کند و توپ از پوشه زمین به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۲، عباس کهریزی در محوطه جریمه پرسپولیس زمین خورد، اما داور صحنه را تمارض تشخیص داد و کارت زرد خود را به این بازیکن نشان داد.

چهار دقیقه بعد و در دقیقه ۶۶، اوستون ارونوف با یک حرکت انفجاری وارد محوطه جریمه شد و تلاش کرد با ضربه‌ای خطرناک دروازه حریف را باز کند، اما توپ او به نتیجه نرسید و موقعیت خطرسازی او پایان یافت.

با کسب سه امتیاز این بازی پرسپولیس با ۲۵ امتیاز به صدر جدول صعود کرد و آلومینیوم هم ۱۵ امتیازی باقی ماند.