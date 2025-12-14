صعود موقت تراکتور در جدول/ پیکان باز هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال تراکتور و پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۲۳ آذر و از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید.
دیدار تیمهای تراکتور و پیکان با شروعی پرهیجان همراه بود و دو تیم از همان دقایق ابتدایی فوتبال تهاجمی و جذابی را به نمایش گذاشتند. ۱۰ دقیقه نخست مسابقه با رفتوبرگشتهای سریع دنبال شد و خیلی زود گلها از راه رسید.
در دقیقه ۶، شاهین توکلی روی ارسال دقیق مهدی نجفی و با ضربه سر، موفق شد دروازه تراکتور را باز کند تا پیکانِ تحت هدایت سعید دقیقی خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد.
پس از این گل، تراکتور که با هدایت دراگان اسکوچیچ وارد زمین شده بود، فشار خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۱۰ به گل تساوی رسید. در این صحنه، امیرحسین حسینزاده با پاس مهدی هاشمنژاد در موقعیت تکبهتک با دروازهبان پیکان قرار گرفت و با ضربهای دقیق، توپ را به تور دروازه چسباند تا بازی به تساوی کشیده شود.
در ادامه بازی، تراکتور همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۲۷ دروژدک توانست گل دوم را برای سرخپوشان تبریزی به ثمر برساند، اما داور پس از بررسی صحنه، این گل را به دلیل قرار گرفتن مهاجم تراکتور در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.
در نیمه دوم این دیدار، تراکتور با انگیزهای مضاعف وارد زمین شد و از همان دقایق ابتدایی، فشار خود روی دروازه پیکان را افزایش داد. شاگردان دراگان اسکوچیچ با در اختیار گرفتن توپ و استفاده از حرکات ترکیبی، بارها خط دفاعی پیکان را تحت فشار قرار دادند و اجازه ندادند تیم تحت هدایت سعید دقیقی بازی همیشگی خود را به نمایش بگذارد.
پیکان در نیمه دوم بیشتر چشم به ضدحملات داشت و تلاش کرد با بستن فضاها و بازی فشرده، مانع از ایجاد موقعیتهای جدی توسط تراکتور شود، اما حملات پیدرپی سرخپوشان تبریزی سرانجام نتیجه داد.
در دقیقه ۷۴، امیرحسین حسینزاده با یک پاس دقیق در عمق، مهدی هاشمنژاد را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با استفاده از غفلت مدافعان پیکان، موفق شد گل دوم و برتری تراکتور را به ثمر برساند تا ورزشگاه غرق در شادی شود.
پس از این گل، تراکتور با مدیریت بازی و حفظ برتری خود، اجازه نداد پیکان به موقعیت خطرناکی دست پیدا کند و تلاشهای شاگردان دقیقی برای جبران نتیجه راه به جایی نبرد.
در نهایت، این دیدار با برتری تراکتور به پایان رسید تا سرخپوشان با کسب سه امتیاز این مسابقه، ۲۱ امتیازی شوند و بهصورت موقت به رده سوم جدول ردهبندی صعود کنند. پیکان نیز با این شکست، ۱۴ امتیازی باقی ماند.
