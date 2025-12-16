سجاد انوشیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات برگزاری کمیته فنی تیمهای نوجوانان و بانوان گفت: یک جلسه دو ساعته با کادر فنی وزنهبرداری بانوان و همچنین کادر فنی تیمهای نوجوانان و جوانان آقایان داشتیم. برنامه تیم ملی بانوان را تا مسابقات جهانی چین که شامل اردوها، نفرات اعزامی و تعداد آنها مورد بررسی قرار گرفت. برنامه نوجوانان و جوانان هم مورد ارزیابی قرار دادیم و اعضای کمیته فنی نظراتشان را به سرمربیان هر دو تیم اعلام کردند.
انوشیروانی تصریح کرد: قرار بر این شد که برای مسابقات احمدآباد هند، اعضای کمیته فنی بعد از شروع اردوها و قبل از پایان سال، جلسهای فنی برگزار کند تا وضعیت اعزام بانوان را برای این مسابقات بررسی کنند. همچنین اعزام تیمهای ملی جوانان در دو بخش آقایان و بانوان برای مسابقات جهانی مصر مورد ارزیابی قرار گرفت. تصمیم بر این شد که در جلسه بعدی کمیته فنی، بعد از شروع اردوها هر دو سرمربی وضعیت تیمها را تشریح کنند. قرار بر این شد که تیم بانوان از اول دی ماه و تیم آقایان از دهم دی ماه اردوها را از سر بگیرند.
وی گفت: برای مسابقات جهانی مصر هم قرار شد در جلسه کمیته فنی بعدی تصمیم گیری شود. برنامه هر دو سرمربی این بود که برای مسابقات جوانان جهان هر دو تیم کامل اعزام شوند. ما هم حتماً این دو تیم را حمایت خواهیم کرد.
وی افزود: کمیته فنی تأکید دارد تیم بانوان با نفرات مشخص و طبق برنامه، بدون شرکت در مسابقات دیگر، تمام تمرکز خود را صرف آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویا و همچنین حضور در اولین انتخابی المپیک لس آنجلس کند. سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان هم این موضوع را پذیرفتهاند و قرار بر این شد که پس از شروع دو مرحله اردو، نفرات جدید دعوت و انتخاب شوند و پس از آن اردوی اصلی دوباره آغاز میشود.
انوشیروانی گفت: درخواست سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان این بود که اردوها از مشهد آغاز شود و اردوی جوانان و نوجوانان آقایان هم با هماهنگی سرمربی و کمیته فنی در شیراز برگزار خواهد شد. تمام تمرکز فدراسیون بر این است که اردوها با کیفیت بالا برگزار شود تا مسابقات شلوغ سال آینده را به نحو احسن به پایان برسانیم.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری در مورد شلوغی رویدادهای وزنهبرداری در سال ۲۰۲۶ عنوان کرد: با توجه به محدودیتهای بودجهای در سال آینده با آن روبهرو هستیم، به سرمربیان تیمها تأکید کردیم که برنامهها طوری تنظیم شود که هزینههای اضافی کاهش پیدا کند و اردوها با انسجام و هدفمندی بیشتری برگزار شود. سال آینده برای وزنهبرداری ایران سال شلوغی است و همه هدفمان این است که بهترین نتایج ادوار را در بازیهای آسیایی ناگویا کسب کنیم. تمامی برنامههای فنی پس از بررسی به اجرا درخواهد آمد. روند وزنهبرداری باید رو به رشد باشد و ورزشکاران و مربیان تحت حمایت ما هستند.
انوشیروانی تأکید کرد: البته همیشه تغییر نسل در ابتدا کار خیلی سختی است. وزنهبرداران جوان باید تجربه کسب کنند و فاصله خود را با رقبای درجه یک خود کم کنند. وقتی در وزنهبرداری تغییر نسل رخ میدهد به زمان هم نیاز دارد. نگاه همه ما به آینده است و هدف اصلی ما المپیک لس آنجلس است تا وزنهبرداری ایران از ظرفیت مردان و زنان خود به خوبی استفاده کند.
وی گفت: تیم ما در حال یک دست شدن است و به سمت رسیدن به یک تیم قدرتمند در حال حرکت است. تک تک وزنهبرداران روند پیشرفت رکوردی خوبی داشتند و حالا باید از لحاظ روحی و روانی روی وزنهبرداران کار کنیم تا در میادین بین المللی به خود باوری برسند. حتماً نیاز است که روی تیمها به لحاظ روانی بیشتر کار شود تا نتیجه آن را در آینده ببینیم.
