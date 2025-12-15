به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب مرادی قهرمان جهان و المپیک و سرمربی تیم نوجوانان و جوانان ایران در مورد جلسه کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری گفت: جلسه کمیته فنی برگزار و قرار بر این شد که اردوی تیم ۹ یا ۱۰ دی برای مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان و آسیا آغاز شود. برنامه ما این است که در مسابقات جوانان جهان مصر با قدرت برویم و از عنوان قهرمانی سال قبل و طلاهایی که کسب کردیم دفاع کنیم.
وی گفت: تیم خوبی داریم و امیدواریم با استعدادیابی که در کشوری شهریور ماه انجام دادیم برای نوجوانان جهان و آسیا هم با قدرت جلو برویم و این سکویی باشد برای نوجوانان که بتوانند به جوانان کمک کنند. با حمایتهایی که فدراسیون انجام میدهد کار خوب جلو میرود و پتانسیل وزنه برداری ایران اینطور است که همیشه استعداد دارد اما باید روی تکنیک، قدرت و فکر نفرات هم کار شود تا پشتوانه سازی صورت بگیرد.
سرمربی تیم وزنهبرداری نوجوانان و جوانان عنوان کرد: یکی از بحثهای جلسه در خصوص رقابتهای جوانان بحرین بود که یکی دو نفر از بچهها خوب بودند و نفرات دیگر عملکرد قابل قبولی نداشتند. حقیقت این است به خاطر اینکه لیست باید از مدتها قبل رد میشد در حقیقت دست ما خالی بود.
مرادی تأکید کرد: اولین استعدادیابی نوجوانان ما ۴۰ روز قبل از بحرین بود (زمانی که مهلت معرفی نفرات تمام شده بود) و ما توانستیم چند نفر را به تیم ملی دعوت کنیم تا در رقابتهای آتی استفاده کنیم. به همین خاطر با نفرات کمی به بحرین رفتیم. در رقابتهای نوجوانان جبران میکنیم. استعدادیابی ما هم خوب جلو میرود و نتیجه آن را هم در پرو شاهد بودیم. امیدوارم در آینده هم این اتفاق تکرار میشود.
هدف اصلی ما بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات چین است
همچنین الهام حسینی سرمربی تیم ملی بانوان ایران گفت: جلسه امروز درباره برنامههای پیش روی تیمهای ملی بانوان و مسابقات آتی بود. برنامههایی که قرار است برای زنان در سال آینده اجرا شود مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این برنامهها این است که از شنبه آینده در دو گروه بچههای نوجوانان و جوانان را که در رقابتهای قهرمانی کشور وزنه زدند به صورت ادواری دعوت شوند تا این نفرات رصد و رکوردگیری از آنها داشته باشیم تا وزنه بردارانی که مدنظر داریم از لحاظ تکنیک و رکوردی انتخاب شوند.
وی گفت: اردوهای بعدی ما متشکل از نفرات منتخب این اردوی ادواری و نفرات ثابت ما هستند که اردوها تا ناگویا و رقابتهای جهانی ادامه دارد. در جلسه امروز برنامههایی که برای سال آینده داریم بررسی و تصمیم بر این شد که بعد از اینکه انتخابی ادواری انجام شد جلسه بعدی کمیته فنی درباره پیشرفت بچهها و رقابتهایی که باید در آنها شرکت کنند مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی ما بازیهای آسیایی ناگویا و رقابتهای جهانی چین است. سعی میکنیم از استعدادهای جدید استفاده و بچهها را برای مسابقات پیش رو آماده کنیم.
سرمربی تیم وزنه برداری بانوان خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین سنی بچههای ما نوجوانان و جوانان است. بحث ما اصلاً سنی نیست و رکورد ملاک است. برای اعزامها شرط مدال قائل هستیم و از تمام کسانی که رکوردهایشان در سطح مدال است برای حضور در در تیم ملی استقبال میکنیم و همه چیز برای ما تکنیک و رکورد است. جا دارد از فدراسیون تشکر کنم که واقعاً حمایت خوبی از دختران انجام میدهد. امیدوارم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم حمایت بیشتری انجام دهند چون واقعاً نیاز به حمایت بیشتری است. زنان وزنه بردار نشان دادند پتانسیل بالایی دارند و میتوانند در سن کم هم در میادین بدرخشند. با همین حمایت هم ما تمام تلاشمان را میکنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
