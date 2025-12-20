برنامه های تیم ملی وزنه برداری بانوان برای موفقیت در بازیهای آسیایی

الهام حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های تیم ملی وزنه‌برداری بانوان گفت: در مورد برنامه‌های آتی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان با رئیس فدراسیون جلسه داشتیم و تمرکز اصلی روی بازی‌های آسیایی ناگویاست. یکی از برنامه‌های ما این بود که بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی استعدادهایی را در مسابقات نوجوانان و جوانان کشوری شناسایی و به اردوی تیم ملی دعوت کنیم. این نفرات می‌توانند به تیم ملی برای مسابقات پیش رو در بحث نوجوانان و جوانان در مسابقات آسیایی و جهانی به ما کمک کنند.

وی گفت: وزنه‌برداران اصلی هم برای بازی‌های آسیایی ناگویا حفظ کنیم تا به همه مسابقات اعزام نشوند. تعداد مسابقات سال آینده زیاد است، قهرمانی آسیایی، نوجوانان جهان، جوانان جهان و آسیا را داریم. برای اینکه بتوانیم از این استعدادهای جدید استفاده می‌کنیم آن‌ها را به این مسابقات اعزام می‌کنیم تا تمرکز نفرات اصلی هم روی بازی‌های آسیایی ناگویا باشد و برای رفتن به مسابقات متعدد تحت فشار قرار نگیرند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان گفت: با همکاری فدراسیون یک لیست ۳۱ نفره از بانوان وزنه‌بردار به اردوی تیم ملی دعوت کردیم که در دو گروه به اردو می‌آیند. گروه اول هفته آینده به اردو خواهند آمد و گروه دوم هم بعد از آن‌ها به اردو می‌آیند. افرادی که از بین این دو گروه انتخاب می‌شوند، از ۱۲ دی ماه در اردوی اصلی حاضر می‌شوند و در کنار وزنه‌برداران اصلی تمرینات را شروع می‌کنند. برنامه‌ریزی ما به این شکل هست که مرتب اردوها تا بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی چین برگزار شود.

حسینی در مورد شانس مدال آوری بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: یکی از دلایلی که ما این برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهیم به خاطر کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویاست. به هر حال حضور نفرات در اردوی تیم ملی هزینه‌های زیادی برای فدراسیون دارد و بار کاری ما هم زیاد می‌شود اما چون هدف ما حفظ وزنه‌برداران برای بازی‌های آسیایی ناگویاست بنابراین به این صورت برنامه‌ریزی کردیم. اگر بخواهیم وزنه‌برداران را در تمامی مسابقات شرکت بدهیم واقعاً نتیجه گرفتن سخت خواهد شد.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان عنوان کرد: ما در تلاش هستیم تا وزنه‌بردارانی که هدف اصلی‌مان برای بازی‌های آسیایی ناگویا هستند، به مدال برسند و روی سکو بروند. همه این وزنه‌برداران تجربه کافی دارند و به خوبی می‌دانیم که اگر ورزشکاری را برای مسابقه اصلی آماده کنیم، حضور در مسابقات متعدد باعث افت عملکردش می‌شود. بنابراین، نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد. هدف ما این است که تا زمان بازی‌های آسیایی ناگویا، دختران‌مان را در بهترین شرایط حفظ کنیم و با آمادگی کامل به میدان بفرستیم.

حسینی عنوان کرد: ضمن اینکه زمان زیادی هم تا بازی‌های آسیایی ناگویا در اختیار نداریم و کمتر از ۹ ماه زمان باقی مانده است. قطعاً ۹ ماه زمانی نیست که وزنه‌بردار به مسابقات مختلف اعزام شود و دوباره ریکاوری کند و باز هم بدنش به اوج آمادگی برسد. هدف ما این است که وزنه‌بردار را در مسابقات متعدد خسته نکنیم و از اوج عملکردش دور نشود. مسابقات گزینشی المپیک شرایط خاص خودش را دارد اما بازی‌های آسیایی ناگویا اهمیت زیادی برای ما دارد و هدفمان حفظ این نفرات تا مسابقات اصلی و کسب مدال آن‌هاست.