به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران از روز ۱۰ دی در فارس آغاز میشود. سهراب مرادی سرمربی تیم ۱۸ نفر را به اردوی شیراز دعوت کرد و این نفرات روز ۹ دی باید خود را به کادرفنی معرفی کنند.
سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی تیم را در این اردو همراهی میکنند.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
۱- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی
۲- مهدی عسگری از لرستان
۳- طاها نوجوان از اردبیل
۴- آرشام میری از ایلام
۵- محمدامین دادوند از اردبیل
۶- رضا زمانی از اصفهان
۷- یوسف شیرواین از فارس
۸- کیان ولی پور از خوزستان
۹- علی عمادی از فارس
۱۰- حسین یزدانی از اردبیل
۱۱- ابوالفضل زارع از فارس
۱۲- فرهاد قلی زاده از فارس
۱۳- حمیدرضا زارعی از فارس
۱۴- ایلیا صالحی پور از خوزستان
۱۵- امیرمحمد رحمتی از لرستان
۱۶- محراب دواسری از تهران
۱۷- حمدیرضا محمدی تنها از زنجان
۱۸- طاها نعمتی مقدم از اردبیل
