جواد نادری سرمربی تیم مناطق نفت‌خیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیمش برای حضور در لیگ برتر وزنه‌برداری گفت: هفته دوم رقابت‌های لیگ بزرگسالان و جوانان است که البته فینال لیگ جوانان هم به حساب می‌آید. خدا را شکر ما شرایط تیم خوبی داریم. وزنه‌برداران چند وقتی در اردوی بودند و تعداد ملی‌پوشان زیاد شدند و خوشبختانه بچه‌ها آمادگی خوبی پیدا کردند. بیشتر وزنه‌برداران در رده جوانان و بزرگسالان که ملی‌پوش بودند جذب تیم ما شدند. علی عالی پور، آیت شریفی، رضا حسن پور، نصیری، ابوالفضل زارع، در رده جوانان رحمتی و محراب دواسری به تیم ما ملحق شدند.

وی در ادامه به احتمال قهرمانی تیم در لیگ امسال اشاره کرد و گفت: امسال شرایط لیگ به شدت رقابتی‌تر شده و کاملاً متفاوت است. تعداد تیم‌ها در لیگ امسال افزایش پیدا کرده است. تیم‌هایی مثل سپاهان، ذوب‌آهن و ملی حفاری به لیگ اضافه شده‌اند که همگی تیم‌های قدرتمندی هستند. ما در هفته اول رده جوانان اول شدیم و امتیاز خوبی کسب کردیم. امیدوارم که بتوانیم در هفته‌های بعدی نیز این روند را ادامه دهیم. ولی در خصوص لیگ بزرگسالان باید بگویم که تا هفته‌های پایانی نمی‌توان نتایج را قطعی بدانیم. برخی از ملی‌پوشان به دلیل تعطیلی اردوها از تمرینات دور بودند و در سطح آمادگی کامل نیستند اما در آینده نزدیک قطعاً وضعیت بهتر خواهد شد.

نادری در پاسخ به سوالی درباره کیفیت لیگ در مقایسه با سال گذشته گفت: امسال وضعیت لیگ و با اضافه شدن برخی تیم‌ها به مراتب بهتر شده است. اضافه شدن تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن باعث بالا رفتن سطح رقابت‌ها شده و تیم‌های دیگری همچون گل‌گهر سیرجان نیز حضور دارند که رقابت‌ها را هیجان‌انگیزتر می‌کند. امیدوارم که در سال‌های آینده توجه بیشتری به وزنه‌برداری و تیم‌های دیگر نیز شود. امیدوارم در آینده قراردادهای وزنه‌برداری تکان بخورد. متأسفانه قرارداد وزنه‌برداران نسبت به سایر رشته‌های خیلی عقب مانده است و نیاز به یک توجه ویژه دارد.

سرمربی تیم مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین در مورد تیم ملی گفت: وزنه‌برداران تیم ملی بعد از مسابقات کشورهای اسلامی استراحت کرده و به زودی اردوهای جدید آغاز می‌شود. فکر می‌کنم در هفته آینده، بهداد سلیمی نفرات اصلی تیم ملی را دعوت کنند و اردوهای آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا شروع خواهد شد.