اسامی ملی پوشان وزنه برداری اعلام شد/ علیرضا یوسفی برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی وزنهبرداری ایران از ۵ دی ماه آغاز خواهد شد و بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ۱۱ پولادمرد را برای حضور در اردو آمادهسازی تیم ملی فراخواند. این اردو برای آمادهسازی تیم ملی وزنهبرداری جهت حضور در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا است.
پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا روزهای ۱۲ تا ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۵ در احمدآباد هند برگزار خواهد شد.
اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:
۱ - رضا باغی از اردبیل
۲- عبدالله بیرانوند از لرستان
۳- محمد جواد بیرانوند از لرستان
۴- مصطفی جوادی از قزوین
۵- ایلیا صالحی پور از خوزستان (با هماهنگی صورت گرفته میان کادر فنی تیمهای بزرگسالان و نوجوانان-جوانان صالحی پور تا رقابتهای جوانان جهان در اردوی تیم ملی بزرگسالان حاضر خواهد بود)
۶- علیرضا معینی از اصفهان
۷- علی عالی پور از آذربایجان غربی
۸- علیرضا نصیری از فارس
۹- آریا پایدار از گیلان
۱۰- امیرحسین سپه از اردبیل
۱۱- علیرضا یوسفی از مازندران
