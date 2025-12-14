علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تأمین اعتبار به میزان ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در اجرای پروژه سد زارم‌رود ضروری است.

وی افزود: پروژه سد زارم‌رود در قالب طرح مجتمع سدهای گلورد و زارم‌رود از سال ۱۳۹۸ برای تأمین آب شرب شهرهای ساری، میاندرود و روستاهای تابعه، بخش کشاورزی، صنعت و نیازهای زیست‌محیطی آغاز شده است.

وی ادامه داد: با این حال، اجرای پروژه به دلیل اولویت وزارت نیرو در بهره‌برداری از سد گلورد و محدودیت‌های اعتباری در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با رکود مواجه شد.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به پیشرفت پروژه گفت: تا کنون عملیات تملک اراضی و برخی اقدامات اولیه انجام شده، اما به دلیل کمبود اعتبار، پیشرفت فیزیکی سد زارم‌رود کمتر از حد انتظار بوده است.

وی گفت: با تأمین ۲,۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی و ۵۰۰ میلیارد تومان برای جاده دسترسی و تونل انحراف، اجرای پروژه سرعت خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: تکمیل این پروژه موجب تأمین پایدار آب شرب و صنعتی استان مازندران خواهد شد و بهره‌برداری سریع‌تر از سد، نیازهای مردم منطقه را تضمین می‌کند.