  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

عصبانیت اوسمار از مدافعان پرسپولیس در روز «پیام تیم ملی» هواداران!

عصبانیت اوسمار از مدافعان پرسپولیس در روز «پیام تیم ملی» هواداران!

سرمربی برزیلی پرسپولیس در دقایقی از نیمه دوم نسبت به عملکرد بازیکنان خط دفاعی تیمش ناراضی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۱۵ امروز یکشنبه در هفته چهاردهم لیگ برتر در حالی پیگیری شد که حدود ۴ هزار تماشاگر در ورزشگاه شهدای شهرقدس حضور داشتند.

* حدود ۲۰۰ تماشاگر طرفدار آلومینیوم با پرچم‌های بزرگ در استادیوم حضور داشتند و در تمام مدت مسابقه مشغول تشویق شاگردان مجتبی حسینی بودند.

* طرفداران پرسپولیس نسبت به خطای مدافع آلومینیوم روی تیوی بیفوما در نیمه اول اعتراض داشتند اما حسن اکرمی داور مسابقه اعتقادی به این موضوع نداشت و حتی VAR را بررسی نکرد.

* باشگاه آلومینیوم به طور جدی نسبت به تصمیمات داور مسابقه اعتراض داشت تا نیمکت‌نشینان این تیم بارها از جای خود بلند شوند.

* بین دو نیمه در مقام تجلیل از مادران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) از چند بانو تقدیر کردند.

*پیام نیازمند سوژه اصلی تشویق هواداران پرسپولیس بودند و او را با شعار «پیام تیم ملی»تشویق کردند.

* اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس در نیمه دوم از عملکرد مدافعان این تیم ناراضی بود که افشین پیروانی او را آرام کرد.

کد خبر 6689133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها