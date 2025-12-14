عصبانیت اوسمار از مدافعان پرسپولیس در روز «پیام تیم ملی» هواداران!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۶:۱۵ امروز یکشنبه در هفته چهاردهم لیگ برتر در حالی پیگیری شد که حدود ۴ هزار تماشاگر در ورزشگاه شهدای شهرقدس حضور داشتند.

* حدود ۲۰۰ تماشاگر طرفدار آلومینیوم با پرچم‌های بزرگ در استادیوم حضور داشتند و در تمام مدت مسابقه مشغول تشویق شاگردان مجتبی حسینی بودند.

* طرفداران پرسپولیس نسبت به خطای مدافع آلومینیوم روی تیوی بیفوما در نیمه اول اعتراض داشتند اما حسن اکرمی داور مسابقه اعتقادی به این موضوع نداشت و حتی VAR را بررسی نکرد.

* باشگاه آلومینیوم به طور جدی نسبت به تصمیمات داور مسابقه اعتراض داشت تا نیمکت‌نشینان این تیم بارها از جای خود بلند شوند.

* بین دو نیمه در مقام تجلیل از مادران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) از چند بانو تقدیر کردند.

*پیام نیازمند سوژه اصلی تشویق هواداران پرسپولیس بودند و او را با شعار «پیام تیم ملی»تشویق کردند.

* اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس در نیمه دوم از عملکرد مدافعان این تیم ناراضی بود که افشین پیروانی او را آرام کرد.