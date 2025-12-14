درگیری کاپیتان پرسپولیس با سرپرست آلومینیوم + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک امروز یکشنبه ۲۳ آذر با پیروزی یک بر صفر شاگردان اوسمار ویه را به پایان رسید.

نکته حاشیه‌ای این دیدار رخدادی بود که بلافاصله پس از سوت پایان بازی رخ داد. سروش رفیعی کاپیتان پرسپولیس در محوطه فنی با روح‌الله اصغری سرپرست تیم آلومینیوم اراک وارد گفتگویی تنش‌آمیز شد که داشت منجر به درگیری می‌شد اما کادرفنی و اعضای دو تیم از آن جلوگیری کردند. این درگیری کوتاه اما جدی توجه تماشاگران و خبرنگاران حاضر در ورزشگاه را به خود جلب کرد.

پرسپولیس با کسب پیروزی و سه امتیاز این بازی با ۲۵ امتیاز به صدر جدول صعود کرد.