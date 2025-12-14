سعداوی: آرامش به پرسپولیس برگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نعیم سعداوی بعد از حضور در اردوی پرسپولیس و دیدار با اعضای تیم درباره شرایط تیم اظهار کرد: به اردوی پرسپولیس آمدم و افشین پیروانی و کریم باقری را ملاقات کردم. دوست داشتم بیایم و دوستان قدیمی‌ام را ببینم. این فرصت فراهم شد به اردوی تیم بیایم و دوستانم را ببینم و از این بابت خوشحالم.

ملی پوش پرسپولیس در دهه ۷۰ افزود: جو تیم بسیار خوب است و شکر خدا نتایج روند بهتری را طی می‌کند. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و امروز هم پرسپولیس برابر آلومینیوم پیروزی دل‌چسبی را به دست بیاورد. چرا که نتایج این بازی‌ها بسیار تأثیرگذار است و این پیروزی‌ها در انتهای فصل منجر به قهرمانی پرسپولیس خواهد شد.

سعداوی در ادامه درباره عملکرد اوسمار ویه‌را هم گفت: به هر حال کادر فنی در میانه راه تغییر کرد و با توجه به این که تیم با نظرات سرمربی قبلی بسته شد، اما اوسمار که تجربه کار با پرسپولیس را داشت و موفق نیز عمل کرد در این مدت و تا اینجای کار عملکرد بسیار خوبی داشته و نتایج موفقی کسب کرده است. پرسپولیس با اوسمار بازی‌های خوبی به نمایش می‌گذارد و نتایج نسبتاً خوبی هم گرفته است. امیدواریم در نیم فصل با نظرات ایشان تیم را بهتر تقویت کنند تا در انتها بتوانند با اقتدار قهرمانی را به دست بیاورند.

وی درباره عملکرد تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس هم گفت: شناخت کافی ندارم اما حضور این عزیزان خروجی خوبی داشته و بعد از آن استرس و فشارها، تیم آرامش خوبی پیدا کرده است. این دوستان دست به دست هم می‌دهند که بهترین شرایط را برای تیم فراهم کنند. البته وجود بزرگانی چون افشین پیروانی و کریم باقری که تجربه بالایی دارند نیز بسیار تأثیرگذار و تیم آرامش بسیار خوبی دارد.