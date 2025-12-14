بیفوما: پیروزی بسیار مهمی را کسب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیوی بیفوما در پایان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اظهار داشت: این برد برای ما بسیار مهم بود و خوشحالیم که توانستیم برنده بازی باشیم. پرسپولیس بهترین عملکرد را داشت و با وجود اینکه زمین شرایط کاملاً ایده‌آل نداشت، توانستیم نمایش خوبی ارائه دهیم.

بیفوما درباره دیدار پیش‌رو مقابل تراکتور نیز گفت: ما بازی به بازی جلو می‌رویم و بازی بعدی برای ما اهمیت بالایی دارد. باید در دیدار با تراکتور بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم تا نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

وی با اشاره به ارزش بردهای متوالی برای تیم افزود: این پیروزی ما را خوشحال‌تر کرده است چون توانستیم یک بازی مهم را ببریم. اهمیت دارد که هر مسابقه را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم و با تمرکز روی هر بازی، به نتایج مطلوب برسیم.