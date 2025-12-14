کنایه سرمربی سابق پرسپولیس به قرمزها/ تیم بدون ساختار نامزد سقوط است!

شادی رضایی سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال زنان پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان تا پایان نیمفصل اول اظهار کرد: حدود ۶ مسابقه را بهصورت حضوری و از نزدیک در ورزشگاه تماشا کردهام و تعدادی از بازیها را نیز از طریق پخش زنده و آنلاین دیدهام. بدون تردید حضور باشگاههایی مانند پرسپولیس باعث افزایش پویایی لیگ و جلب توجه بیشتر رسانهها شده است.
وی افزود: تیمهایی که برابر پرسپولیس به میدان میروند بهدلیل حضور پررنگ خبرنگاران و عکاسان در ورزشگاهها از انگیزه مضاعفی برخوردار هستند و این مسئله در مقایسه با فصلهای گذشته نشانهای از رشد توجه رسانهای به فوتبال زنان محسوب میشود. با این حال علیرغم تاکیدهایی که بر روند رو به رشد فوتبال زنان وجود دارد و با توجه به افزایش تعداد گلها و سهولت دسترسی به تصاویر و ویدئوهای مسابقات متأسفانه بخش عمدهای از گلهای بهثمر رسیده حاصل برنامههای تاکتیکی نیست.
رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنان شاهد گلهایی هستیم که از ارسالهای مستقیم، اشتباهات دروازهبانها و مدافعان به دست میآید و در خوشبینانهترین حالت گلها از ضربات ایستگاهی به ثمر میرسند. این شرایط نشان میدهد که فوتبال زنان از نظر پیشرفت تاکتیکی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
وی تصریح کرد: این مسئله فقط به لیگ برتر محدود نمیشود و بهنظر من فوتبال پایه ما نیز از نظر فنی و آموزشی دچار ضعف است. البته این نظر شخصی من است و ممکن است برخی مربیان با آن مخالف باشند اما بررسی گلهای بهثمر رسیده این موضوع را تا حد زیادی تأیید میکند.
سرمربی فصل گذشته پرسپولیس در پاسخ به سوالی درباره نتایج این تیم در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر گفت: با توجه به اینکه دیگر در پرسپولیس حضور ندارم ترجیح میدهم وارد جزئیاتی نشوم که باعث ایجاد حاشیه برای باشگاه شود. با این حال اگر به ۱۰ سال گذشته لیگ نگاه کنیم تیمهایی که برای نخستین بار وارد لیگ برتر شدهاند و ساختار مناسبی نداشتهاند اغلب در همان فصل به دسته پایینتر سقوط کردهاند.
وی ادامه داد: نمونههای متعددی از این موضوع وجود دارد. البته باید حواسمان باشد تیمهایی مانند گلگهر که نامشان تغییر کرده در واقع ساختار خود را حفظ کردهاند و نمیتوان آنها را تیمی تازهوارد دانست. اما پرسپولیس بهدلیل اینکه نتوانست ساختار تیم فصل قبل را بهطور کامل حفظ کند کار دشواری در پیش داشت. انتخاب دیرهنگام سرمربی و بسته شدن دیرهنگام تیم نیز میتواند یکی از دلایل نتایج فعلی باشد.
رضایی در واکنش به گلایه برخی از مربیان لیگ برتری و از جمله باشگاه پرسپولیس نسبت به قضاوت داوران اظهار داشت: نتایج مسابقات تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و شناسایی مشکل اصلی بر عهده کادر فنی و مدیران باشگاههاست. از بیرون نمیتوان قضاوت دقیقی درباره این مسائل داشت. به اعتقاد من نمیتوان همه نتایج را هم به داوری نسبت داد چرا که اشتباهات داوری برای تمامی تیمها رخ میدهد و ممکن است تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. بهنظر من تیمها نیاز به تمرین بیشتر، کار روی اشتباهات و زمان دارند. قطعاً کادر فنی پرسپولیس به این مسائل آگاه است و میتواند در ادامه لیگ شرایط را بهبود ببخشد.
این مربی فوتبال زنان در پیشبینی خود از ادامه رقابتهای لیگ برتر گفت: با توجه به فاصله امتیازی ایجادشده خاتون شانس اصلی قهرمانی است اما گلگهر نیز میتواند مدعی باشد. مصدومیت نگین زندی و کمبود مهره جایگزین در خاتون ممکن است در ادامه تأثیرگذار باشد و بهنظر من دیدار برگشت گلگهر و خاتون میتواند نقش تعیینکنندهای در مشخص شدن قهرمان لیگ داشته باشد.
رضایی در پایان درباره برنامههای شخصی خود پس از جدایی از پرسپولیس اظهار داشت: چند پیشنهاد از تیمهای لیگ برتری داشتم ولی با توجه به اینکه قصد داشتم در تهران بمانم و روی توسعه فردی خودم تمرکز کنم تصمیم گرفتم استراحت کنم. حدود هشت سال بهصورت متوالی در تیمهای مختلف فعالیت داشتم و فشار زیادی را تحمل کرده بودم.
