به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی پس از شکست یک بر صفر آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر گفت: در روزی که پرسپولیس هیچ موقعیتی نداشت روی زرنگی توانستند در ابتدای بازی گل بزنند.

سرمربی آلومینیوم افزود: می‌دانستیم هدف آنها پاس رو به عقب برای گلزنی بود ولی از همان روش گل خوردیم. پس از آن خیلی سعی کردیم بازی را برگردانیم اما رقم نخورد.

حسینی با انتقاد از وضعیت چمن شهدای شهرقدس تاکید کرد: کیفیت زمین شرم‌آور بود. در سال ۲۰۲۵ باید در چنین زمینی بازی کنیم. در این چمن نمی‌شد بیشتر از این کار فنی کرد. وقتی شما می‌خواهید فوتبال بازی کنید باید امکانات و شرایط آن بود. زمین اراک در مقابل این چمن، سن سیرو است.

او درباره بهای جوان‌گرایی آلومینیوم تاکید کرد: یک بازی دیگر تا نیم فصل داریم. پارسال تا نیم فصل، ۱۸ امتیاز گرفتیم اما الان ۱۵ امتیاز داریم. اگر بازی بعدی را ببریم مثل مدت مشابه فصل قبل می‌شویم. صد درصد نیاز به تقویت داریم. هر سال همین شرایط را داشتیم. در سه سال گذشته که من در تیم آلومینیوم وضعیت همین شکل بوده است. بضاعت ما در همین اندازه است.

سرمربی آلومینیوم درباره عکس منتشر شده از بازیکن مصدوم تیمش گفت: نمی‌خواهم درباره داوری صحبت کنم. رحمان جعفری از زانو به بالا دچار آسیب شدید شد اما نمی دانم تفسیر داوری در این باره چیست.

او در پایان خاطرنشان کرد: در جریان درگیری آخر بازی سروش رفیعی نیستم. اما راستش را بخواهید از چنین تیم‌هایی (پرسپولیس) انتظار وقت کشی نداریم.