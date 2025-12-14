  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

رجائیان عنوان کرد:

بابت نتیجه از هواداران عذرخواهی می کنم/ دیگر میزبان دربی نمی‌شویم

بابت نتیجه از هواداران عذرخواهی می کنم/ دیگر میزبان دربی نمی‌شویم

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم گفت: بابت نتیجه به دست آمده در دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس از مردم اراک و هواداران عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجائیان در پایان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم در رابطه با کیفیت زمین ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برای دیدار دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار داشت: زمین ما (ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک) از ابتدا تا پایان مسابقه کاملاً امکان بازی فوتبال را داشت و بازیکنان می‌توانستند روی آن به راحتی حرکت کنند. درست است که رنگ چمن به دلیل سرمای هوا کمی زرد شده و بعضی قسمت‌ها خشک بود، اما صافی زمین کاملاً مناسب فوتبال بود.

رجائیان با اشاره به شایعات و حواشی ایجاد شده در شبکه‌های خصوصی افزود: در واقع برخی رسانه‌ها با پرداختن بیش از حد به این موضوع، باعث شدند که مردم اراک دچار ناراحتی و ناامیدی شوند، در حالی که چنین مسئله‌ای وجود نداشت. ما بابت نتیجه بازی هم از هواداران عذرخواهی می‌کنیم، اما نباید این موضوع بزرگنمایی شود.

وی همچنین به مقایسه زمین ورزشگاه آلومینیوم با دیگر استادیوم‌های ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخت و گفت: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، استانداردترین استادیوم ایران را هم با امکانات کشورهایی مثل حوزه خلیج فارس مقایسه کنید، تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین نباید با شعارها و حرف‌های پوپولیستی این مسئله را بزرگ کنیم. هر تیمی که در ایران بازی کند، باید شرایط موجود را بپذیرد. با توجه به انتقادها دیگر دربی را برگزار نمی‌کنیم و هر تیمی در شهر خودش بازی کند.

رجائیان در پایان تصریح کرد: اگر مسابقه دربی برگزار نمی‌شد، هیچ شهری در ایران نمی‌توانست میزبان بازی باشد. در واقع اختلاف زمین ما با زمین‌های دیگر، حتی با زمین برخی میزبانان، قابل توجه نیست و کیفیت زمین ما حداقل سه برابر بهتر از تصور برخی افراد بود.

کد خبر 6689185
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سایبان خورشید IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      اول از زحمات مسئولان استان اراک باشگاه الومینیوم و همه کسانی که برای برگزاری دربی زحمت کشیدن تشکر کنیم دوم‌ اراک میتونست مثل مشهد اجازه برگزاری نده سوم چمن ورزشگاه در مقایسه با سایر ورزشگاهای کشورعالی است چهارم پایتخت ورزشگاه استاندارد نداره استان و باشگاه الومینیوم اراک چند فصل که لیگ برتری شده که انتطار ورزشگاه کشورهای حوزه خلیج فارس انتظار هست من خودم اراکی نیستم اما اراک بابرگزاری مهمترین بازی ها شهر قدس با برگزاری بازی های اسیایی داخلی هم تیم خودشون لایق تشکر هستند نه انتقاد
    • شاه ترک تبریزی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      میزبان نمیشیم یعنی تهرانیا به شهر ما قدم نزارین رد شین... اِیول مهندس دست مریزاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها