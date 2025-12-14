به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجائیان در پایان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم در رابطه با کیفیت زمین ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برای دیدار دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار داشت: زمین ما (ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک) از ابتدا تا پایان مسابقه کاملاً امکان بازی فوتبال را داشت و بازیکنان می‌توانستند روی آن به راحتی حرکت کنند. درست است که رنگ چمن به دلیل سرمای هوا کمی زرد شده و بعضی قسمت‌ها خشک بود، اما صافی زمین کاملاً مناسب فوتبال بود.

رجائیان با اشاره به شایعات و حواشی ایجاد شده در شبکه‌های خصوصی افزود: در واقع برخی رسانه‌ها با پرداختن بیش از حد به این موضوع، باعث شدند که مردم اراک دچار ناراحتی و ناامیدی شوند، در حالی که چنین مسئله‌ای وجود نداشت. ما بابت نتیجه بازی هم از هواداران عذرخواهی می‌کنیم، اما نباید این موضوع بزرگنمایی شود.

وی همچنین به مقایسه زمین ورزشگاه آلومینیوم با دیگر استادیوم‌های ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخت و گفت: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، استانداردترین استادیوم ایران را هم با امکانات کشورهایی مثل حوزه خلیج فارس مقایسه کنید، تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین نباید با شعارها و حرف‌های پوپولیستی این مسئله را بزرگ کنیم. هر تیمی که در ایران بازی کند، باید شرایط موجود را بپذیرد. با توجه به انتقادها دیگر دربی را برگزار نمی‌کنیم و هر تیمی در شهر خودش بازی کند.

رجائیان در پایان تصریح کرد: اگر مسابقه دربی برگزار نمی‌شد، هیچ شهری در ایران نمی‌توانست میزبان بازی باشد. در واقع اختلاف زمین ما با زمین‌های دیگر، حتی با زمین برخی میزبانان، قابل توجه نیست و کیفیت زمین ما حداقل سه برابر بهتر از تصور برخی افراد بود.