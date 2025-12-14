برومندی: بخش باغبانی کشور سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در نشست با کشاورزان رودانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت شهرستان رودان به عنوان قطب تولید محصولات گرمسیری در کشور و در راستای اولویت وزارت جهاد کشاورزی برای پایداری تولید، پیگیریهای لازم برای مطالبات باغ داران، انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی کشور تاکید کرد: کشاورزی سنتی و معیشتی باید به سمت تجاری سازی تولید و حضور در بازارهای جهانی حرکت کند.
برومندی افزود: در سال گذشته از ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی کشور بیش از ۴ میلیارد دلار به حوزه باغبانی اختصاص داشته است و این نشان از ظرفیت اقتصادی این بخش است.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین یادآور شد: تیمهای تخصصی تحقیقات و اجرا از دفتر میوههای گرمسیری این معاونت برای بررسی و شناسایی بهترین ارقام تجاری متناسب با شرایط اقلیمی استان هرمزگان به مناطق اعزام خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص نهال یارانه دار با هدف بهبود تولید برای جایگزینی و نوسازی باغات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این دغدغه مهم کشاورزان شریف هرمزگانی برطرف شود.
