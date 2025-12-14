  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

برومندی: بخش باغبانی کشور سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد داشته است

برومندی: بخش باغبانی کشور سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد داشته است

رودان - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به ظرفیت‌های باغی شهرستان رودان گفت: بخش باغبانی کشور سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در نشست با کشاورزان رودانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت شهرستان رودان به عنوان قطب تولید محصولات گرمسیری در کشور و در راستای اولویت وزارت جهاد کشاورزی برای پایداری تولید، پیگیری‌های لازم برای مطالبات باغ داران، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی کشور تاکید کرد: کشاورزی سنتی و معیشتی باید به سمت تجاری سازی تولید و حضور در بازارهای جهانی حرکت کند.

برومندی افزود: در سال گذشته از ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی کشور بیش از ۴ میلیارد دلار به حوزه باغبانی اختصاص داشته است و این نشان از ظرفیت اقتصادی این بخش است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین یادآور شد: تیم‌های تخصصی تحقیقات و اجرا از دفتر میوه‌های گرمسیری این معاونت برای بررسی و شناسایی بهترین ارقام تجاری متناسب با شرایط اقلیمی استان هرمزگان به مناطق اعزام خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص نهال یارانه دار با هدف بهبود تولید برای جایگزینی و نوسازی باغات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این دغدغه مهم کشاورزان شریف هرمزگانی برطرف شود.

کد خبر 6689145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها