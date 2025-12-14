واکنش «ترامپ» به حمله به مراسم یهودیان در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در واشنگتن به حمله به مراسم یهودیان در ساحل بندای در شهر سیدنی استرالیا واکنش نشان داد.

دونالد ترامپ درباره این حمله گفت: حمله بوندای در استرالیا وحشتناک بود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین این حمله را «یهودستزانه» توصیف کرد.

امروز شنبه در پی حمله مسلحانه به جشن مذهبی یهودی‌ها (حنوکا) در ساحل باندای سیدنی استرالیا دست‌کم ۱۲ نفر کشته و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

وی همچنین با اشاره به حمله اخیر به نیروهای آمریکایی در سوریه تأکید کرد: «ما خسارت سنگینی به عاملان این حمله وارد خواهیم کرد.»

ترامپ مدعی شد که این حمله توسط گروه موسوم به «داعش» انجام شده و دولت سوریه در آن نقشی نداشته است.

او در ادامه گفت: «دولت سوریه و رئیس‌جمهور جدید این کشور در کنار ما جنگیده‌اند.»

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر بر عزم واشنگتن برای پاسخ قاطع به هرگونه حمله علیه نیروهایش در منطقه تأکید کرد.