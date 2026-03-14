دردسرهای بحران سوخت برای دولت استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کانبرا پس از افزایش قیمت سوخت که به دنبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران روی داد، اکنون به دلیل افزایش بهای سوخت مجبور به آزادسازی بخشی از ذخایر اضطراری بنزین و گازوئیل این کشور شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، دولت استرالیا به شرکت‌ های وارد کننده و پالایشگاه‌ ها اجازه داد تا بخشی از ذخایر ضروری خود را وارد بازار کنند. بر این اساس، حدود یک‌ پنجم ذخایر بنزین و گازوئیل این کشور به ناچار آزاد خواهد شد.

کریس بوون وزیر انرژی استرالیا اذعان کرد که عرضه سوخت ممکن است در صورت تداوم شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شود.

گزارش‌ ها نشان می‌ دهند که افزایش نگرانی در بازار انرژی موجب رشد تقاضا برای دریافت سوخت در سراسر استرالیا شده و در برخی مناطق دسترسی به بنزین و گازوئیل با مشکلات متعددی مواجه شده است.