۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۶

ترامپ: گفت وگوی خوبی با رهبران اروپا داشتیم

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای همیشگی خود مبنی بر این که بحران اوکراین در حال پایان است، مدعی شد که گفت‌وگوی وی با رهبران اروپایی بسیار خوب بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد: گفت‌وگوی خوبی با رهبران اروپایی داشتیم و امور مربوط به اوکراین به‌خوبی پیش می‌رود.

وی با تکرار ادعای چند ماهه گذشته‌اش درباره اوکراین، گفت: بیش از هر زمان دیگری به پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه نزدیک شده‌ایم.

ترامپ همچنین گفت: گفت‌وگویی طولانی با رئیس‌جمهور اوکراین داشتم.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: از حمایت زیاد رهبران اروپا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برخورداریم.

ترامپ به موضوع ونزوئلا گریزی زد و مدعی شد: برای متلاشی کردن کارتل‌های مواد مخدر به صورت سریع اقدام می‌کنیم و حمله زمینی به آنان را آغاز خواهیم کرد.

