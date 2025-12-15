ترامپ: گفت وگوی خوبی با رهبران اروپا داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد: گفت‌وگوی خوبی با رهبران اروپایی داشتیم و امور مربوط به اوکراین به‌خوبی پیش می‌رود.

وی با تکرار ادعای چند ماهه گذشته‌اش درباره اوکراین، گفت: بیش از هر زمان دیگری به پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه نزدیک شده‌ایم.

ترامپ همچنین گفت: گفت‌وگویی طولانی با رئیس‌جمهور اوکراین داشتم.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: از حمایت زیاد رهبران اروپا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برخورداریم.

ترامپ به موضوع ونزوئلا گریزی زد و مدعی شد: برای متلاشی کردن کارتل‌های مواد مخدر به صورت سریع اقدام می‌کنیم و حمله زمینی به آنان را آغاز خواهیم کرد.