حمله سیدنی و بهره برداری از آن برای بازتولید روایت «قربانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، رسانه‌های اسرائیلی با شتاب حادثه را در چارچوب «یهودستیزی» برجسته کردند تا رژیم اشغالگر را در نقش مظلوم نشان دهند. در حالی که پرسش‌های جدی درباره ابعاد سیاسی و رسانه‌ای این حمله و تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات خونین علیه فلسطینیان مطرح می‌شود.

علی الأعور، کارشناس مسائل فلسطین و اسرائیل دراین باره گفت که مطبوعات اسرائیلی با تیترهای پررنگ و هماهنگ، به‌ویژه در روزنامه‌های معاریو، یدیعوت آحارانوت و هاآرتص، بر کشته شدن ۱۱ اسرائیلی در جریان جشن «حانوکا» تمرکز کردند و حادثه را در قالبی امنیتی و نمادین بازتاب دادند تا در خدمت روایت صهیونیستی قرار گیرد.

واکنش رسمی رژیم صهیونیستی تاکنون محدود بوده و از سطح اظهارات کلی بنیامین نتانیاهو فراتر نرفته است.

او طبق معمول این حمله را به «افزایش یهودستیزی» ربط داد، بی‌آنکه موضع سیاسی یا امنیتی جدی ارائه کند.

الأعور افزود که این حادثه می‌تواند شکاف داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کند؛ چرا که بخشی از جامعه رژیم صهیونیستی، سیاست‌های نتانیاهو در جنگ علیه غزه، محاصره و تجاوز به لبنان را عامل خشم جهانی و تبدیل یهودیان خارج از فلسطین به هدف پیامدهای این سیاست‌ها می‌دانند.

در مقابل، جریان حامی نتانیاهو می‌کوشد با احیای گفتمان «یهودستیزی» و فشار بر دولت استرالیا، مانع از حمایت آن از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین شود و اسرائیل را دوباره به‌عنوان «قربانی» معرفی کند.

در شبکه‌های اجتماعی نیز روایت‌های مشکوکی دست‌به‌دست شد که حادثه را «ساختگی یا طراحی‌شده» برای جلب همدردی جهانی پس از کشتار در غزه دانستند.

برخی حتی انگشت اتهام را به سوی دستگاه‌های اسرائیلی گرفتند و به سوابق تاریخی جنبش صهیونیستی در قربانی کردن یهودیان برای منافع سیاسی اشاره کردند؛ از جمله انفجار هتل شاه داوود در قدس.

فایز ابو شماله، روزنامه‌نگار فلسطینی خاطرنشان کرد که حساب‌های مرتبط با موساد بلافاصله و پیش از آنکه نتایج رسمی تحقیقات استرالیا منتشر شود، عاملان حمله را «جهادی» نامیدند،؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش رژیم برای بازگرداندن نقش «قربانی» و کسب همدردی جهانی پس از جنگ نسل‌کشی در غزه است.

او افزود: نتانیاهو تصاویر این حمله را به آمریکا خواهد برد تا در دیدار با رسانه‌ها و جوامع یهودی از آن بهره‌برداری کند و جنایات محاصره و کشتار در غزه را بپوشاند.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز با ادعای «حمایت از جوامع یهودی جهان» نشان داد که حادثه سیدنی به‌عنوان ابزار تبلیغاتی جهانی استفاده می‌شود، نه صرفاً برای یهودیان استرالیا.

ناظران تأکید کردند که مقاومت فلسطینی هیچ‌گاه یهودیان خارج از فلسطین را هدف قرار نداده و نبردش دینی نیست، بلکه صرفاً علیه پروژه صهیونیستی و اشغالگری در سرزمین فلسطین است.

مراکز اسلامی از جمله شورای ائمه در استرالیا نیز هرگونه حمله به غیرنظامیان را محکوم کردند و هشدار دادند که نباید چنین حوادثی برای تطهیر چهره رژیم اشغالگر و توجیه جنایاتش به کار رود.

پلیس استرالیا در رابطه با جزئیات حادثه سیدنی، اعلام کرد که صبح یکشنبه در نخستین روز جشن «حانوکا»، تیراندازی در نزدیکی ساحل بوندی سیدنی ۱۲ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

در این حادثه یکی از مهاجمان کشته شد و دو نفر دیگر بازداشت شدند. در میان قربانیان، چهره‌های برجسته‌ای چون فرستاده جنبش «حباد» و رئیس شورای یهودیان استرالیا حضور داشتند.