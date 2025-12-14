جهاد اسلامی: جنبش حماس نقطه عطفی در تاریخ مبارزه مردم فلسطین ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدر بیانیه ای، سی و هشتمین سالگرد تأسیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را تبریک گفت.

در بیانیه جهاد اسلامی آمده است: سی و هشتمین سالگرد تأسیس حماس را تبریک می‌گوییم. تأسیس جنبش حماس باعث ایجاد نقطه عطفی در تاریخ مبارزه مردم فلسطین شد.

در ادامه این بیانیه تأکید شد: شکل‌گیری جنبش حماس نقطه عطف تعیین‌کننده‌ای در تاریخ درگیری با اشغالگران ایجاد کرد و به مقاومت در فلسطین برای مقابله با طرح هایی که با هدف نابودی آرمان فلسطین انجام می‌شود، انگیزه و شتاب زیادی بخشید.

جنبش جهاد اسلامی با گرامی‌داشت یاد رهبران و فرماندهان شهید جنبش حماس به ویژه شیخ احمد یاسین و همچنین اسماعیل هنیه و یحیی السنوار و تمام رهبران، شهدا و فرزندان این جنبش خاطرنشان کرد: ما بار دیگر بر پیمان برادری، خون و جهاد که ما را متحد می‌کند و به برادرانمان در حماس و همه نیروهای مقاومت پیوند می‌دهد، تأکید می‌کنیم.

بیانیه جهاد اسلامی در حالی صادر شده است که خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه هم امروز طی سخنانی به مناسبت سی و هشتمین سالروز تأسیس این جنبش گفت که حماس بر همکاری مشترک با گروه‌های فلسطینی با هدف تحقق اتحاد ملی تاکید دارد و بر راه مقاومت و آزادی فلسطین ثابت قدم باقی خواهد ماند.